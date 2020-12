Nowe narzędzie do planowania inwestycji. CPK pokazał pasażerski model transportowy

Zgodnie z prognozą, po uruchomieniu CPK można spodziewać się blisko 120 mln pasażerów kolei dalekobieżnej: 95 mln pasażerów w pociągach kategorii Intercity i 25 mln w regionalnych ekspresach. Dla porównania: w 2019 r. spółka PKP Intercity przewiozła niespełna 49 mln pasażerów (w tym roku wynik będzie znacząco niższy w związku z epidemią COVID-19). W najbliższym czasie planowane jest dalsze uszczegółowienie prognoz dla ruchu regionalnego o nowe założenia, w tym m.in. uwzględniające program Kolej Plus.

Według najnowszych danych, po uruchomieniu nowego lotniska tylko na kluczowym odcinku sieci kolejowej – łączącym Warszawę z CPK – podróżować będzie blisko 65 tys. pasażerów dziennie (to więcej, niż obecnie przemieszcza się w ciągu dnia autostradą A2 między Warszawą i Łodzią). Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnić bardzo dobrą dostępność nowego portu lotniczego. Jak wynika z wyliczeń CPK, do 40 proc. pasażerów będzie dojeżdżać do CPK koleją.

- Sieciowa prognoza ruchu wskazuje niezbicie na istotne znaczenie planowanych inwestycji kolejowych CPK dla likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Budowa nowych linii, na obszarach dotychczas pozbawionych dogodnych połączeń, pozwoli na zwiększenie liczby osób podróżujących koleją i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego środka transportu w naszym kraju - mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Do wykonania tych prognoz spółka CPK wykorzystała nowe narzędzie: Pasażerski Model Transportowy. PMT to 4-stopniowy model międzygałęziowy, obejmujący różne środki transportu. Pozwala on na analizy konkurencyjności kolei wobec innych rodzajów transportu, np. drogowego i lotniczego. Istotną cechą modelu jest możliwość porównania przepływów pasażerskich w transporcie zbiorowym z prognozowanym natężeniem indywidualnego ruchu drogowego.

- PMT uwzględnia różne środki transportu, w tym ruch samochodowy, przewozy autobusowe i operacje lotnicze. Pozwala to na wiarygodną i spójną dla całego obszaru Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji CPK. Dzięki temu rozwiązania techniczne przygotowywane przez CPK będą „szyte na miarę”, czyli dostosowane do realnych przyszłych potrzeb transportowych - wyjaśnia Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.