O wpływie sytuacji geopolitycznej na rynek inwestycyjny i o tym, dlaczego warto inwestować we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku mówi Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin.

Rozwój w obszarze nowych technologii - tu szansę dla Wrocławia i Dolnego Śląska upatruje Paweł Rojek.

Wskazuje na już zrealizowane inwestycje japońskie i południowokoreańskie w tym regionie i podkreśla rolę nowej inwestycji Intela.

Polska skorzysta na reshoringu?

Paweł Rojek podkreśla rolę geopolityki w rozwoju krajów, stref gospodarczych, a także miast.

Prezes spółki Rafin uważa, że wiele gałęzi przemysłu może wrócić do Stanów Zjednoczonych, Europy, może też przenieść się do Indii, Wietnamu, Tajlandii etc. Nastąpi reindustrializacja cywilizacji zachodniej, a Polska ma szansę skorzystać na reshoringu.

Talenty to magnes na inwestorów

Związany od wielu lat z Wrocławiem, Paweł Rojek tłumaczy, dlaczego miasto powinno rozwijać naukę i szkolnictwo. Jego zdaniem, zasoby ludzkie to ważny argument w przyciąganiu inwestorów.

Kiedyś ludzie jeździli za pracą, dzisiaj praca idzie do ludzi. Jednym z kluczowych aspektów, wpływających na decyzje inwestorów, jest to, czy znajdą pracowników – mówi Paweł Rojek.

- Wrocław musi rozwijać naukę i szkolnictwo wyższe, tworzyć konkurencyjne warunki dla młodzieży do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. I to nie mogą być czcze deklaracje – postuluje.

