Nowi inwestorzy w Katowickiej SSE planują projekty za ponad miliard złotych

Blisko miliard zł – to łączna wartość projektów zadeklarowana przez firmy, które od początku br. zdecydowały się zainwestować w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

To nadal jeden z najwyższych wyników w historii KSSE.

Liczba inwestorów sukcesywnie rośnie – tylko w ostatnim czasie KSSE zapowiedziała kilka nowych projektów.

W tym roku Katowicka SSE wydała już 30 decyzji o wsparciu, a najnowszym beneficjentem jest Habasit Polska, producent różnego rodzaju taśm, od lekkich transportowych przez specjalistyczne taśmy przetwórcze oraz pasy napędowe, po taśmy maszynowe. Szwajcarska firma rodzinna, która w ciągu ponad siedmiu dekad przeobraziła się w dobrze prosperujące globalne przedsiębiorstwo planuje do marca 2023 roku zwiększyć zatrudnienie na terenie fabryki w Czeladzi do 229 pracowników.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Decyzja o wsparciu ze strony KSSE wydana została na 12 lat. Projekt realizowany będzie w ramach istniejącej od 2018 Polskiej Strefy Inwestycji i pozwoli firmie na zwolnienie w tym okresie z podatku CIT w wysokości 30 procent od poniesionych nakładów inwestycyjnych przez firmę.

Rozmowy z inwestorem rozpoczęliśmy cztery lata temu, był to zatem proces wyjątkowo długotrwały, ale zakończony sukcesem. Inwestycja firmy potwierdza, że posiadamy kompleksowo przygotowaną ofertę potencjalnych lokalizacji. Bazuje ona na doskonałej współpracy z Gminami oraz spółkami Skarbu Państwa, zapewniającymi tereny inwestycyjne, tzw. greenfield czy prywatnymi deweloperami, którzy dysponują gotowymi halami produkcyjno-magazynowymi – powiedział dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Bytom z dobrą perspektywą

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bytomiu powoli już się zapełnia. W lipcu br. sprzedano działkę o powierzchni 0,84 ha przy ul. Hakuby firmie KoRo RIW, która wybuduje halę przemysłową i budynek socjalno-biurowy. W wyniku inwestycji zwiększone zostaną moce produkcyjne w zakresie między innymi obróbki mechanicznej z wykorzystaniem technologii CNC. W ramach inwestycji planowana jest automatyzacja procesów oraz uruchomienie laboratorium B+R.

Producent urządzeń mechanicznych i konstrukcji stalowych do dźwignic jest już szóstym inwestorem, który postanowił ulokować biznes w bytomskim obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych granicami KSSE przy ul. Hakuby wynosi 17,44 ha, z czego 9 ha zostało sprzedanych. Nieruchomości te są bardzo dobrze skomunikowane, położone w pobliżu węzła A1, w samym sercu aglomeracji z dostępem do infrastruktury technicznej – mówi Monika Bryl, Zastępca Prezesa Zarządu KSSE SA. - Status specjalnej strefy ekonomicznej umożliwia korzystanie z pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nawet na okres 15 lat. Korzyści wynikające z lokalizacji w Bytomiu dostrzegło już kilku przedsiębiorców, w tym belgijska firma EPCO, producent paneli izolacyjnych oraz trzy polskie firmy z sektora MŚP: Cora, producent oświetlenia, firma Domgos 2, producent elementów ze stali m.in dla branży electromobility oraz Dominopack producent folii stretch i tulei tekturowych.

Jak informuje Monika Bryl, do zagospodarowania pozostały trzy nieruchomości: dwie o pow. ok 2 ha i trzecia - o pow. 4,5 ha, co do której obecnie prowadzone są intensywne rozmowy z inwestorem planującym wytwarzać na ty terenie innowacyjny produkt.

Liczymy, że przy dobrej koniunkturze, cały teren zostanie zagospodarowany w najbliższym czasie – zapowiada Zastępca Prezesa Zarządu KSSE SA.

Wykorzystali potencjał Zabrza

Od lat dużym zainteresowaniem cieszy się również Zabrze i znajdujące się tam tereny Podstrefy Gliwickiej. Do stycznia br. KSSE w Zabrzu przyciągnęła łącznie 33 inwestorów, którzy na budowę swoich przedsiębiorstw przeznaczyli już ponad 1,5 mld zł.

Wiele firm decyduje się również na rozbudowę bieżącej działalności, m.in. Droma-Sunshade Experts, polska firma produkująca bramy i żaluzje, która na początku 2022 r. za ponad 2,7 mln zł kupiła kolejny już teren w strefie.

Według szacunków KSSE, w najbliższych latach zatrudnionych w strefie będzie ok. 4,5 tys. osób