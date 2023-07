Marka Linkcity znana jest dobrze inwestorom z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Czech i Austrii, a teraz zadebiutuje w nowej odsłonie w Polsce. Firma z grupy Bouygues chce tworzyć projekty na bazie nieszablonowego modelu współpracy.

LinkCity jest częścią grupy Bouygues, znanego międzynarodowego gracza na rynku nieruchomości, budownictwa i mediów.

Linkcity nie skupia się tylko na rynku mieszkaniowym. Firma jest zainteresowana również magazynami, domami studenckimi, hotelami, obiektami data center i obiektami produkcyjnymi np. dla farmacji.

Za rozwój marki Linkcity w Polsce odpowiada Grzegorz Kawecki wcześniej CEO m.in. w firmie Komfort, SGI, czy Marvipol Development. Od lutego 2023 jest CEO Linkcity S.A. Bouygues France.

Marka Linkcity znana jest już w wielu krajach europejskich i zapowiada wejście do Polski. Dlaczego właśnie teraz?

Grzegorz Kawecki: Nazwijmy to efektem synergii: mojego życia z procesem rozwoju grupy Bouygues na terenie Polski. Zwróćmy uwagę, że największa firma budowlana na świecie jest właścicielem firmy KARMAR, będącej jednym z liderów w zakresie generalnego wykonawstwa w Polsce.

Po osiągnięciu założonego pułapu przychodów, Bouygues wykonał kolejny krok. Podjęto decyzję o rozwoju działalności deweloperskiej, jednak nie w relacji do klienta indywidualnego, ale instytucjonalnego. Zarząd uznał, że rynek w Polsce osiągnął odpowiedni poziom stabilizacji i proponowany przez Linkcity model działania znajdzie swoich odbiorców - mówi Grzegorz Kawecki, CEO Linkcity S.A. Bouygues France.

Nie jesteście typowym deweloperem, agencją doradczą, ani deweloperem gruntowym. Na czym polega wasz model działania? Czym różni się od innych podmiotów na rynku?

To prawda. Pierwsze różnica: klient. Prowadzimy inwestycje w systemie B2B. Nasz model opiera się na międzynarodowych relacjach i lokalnych kontaktach poprzez które kontraktujemy wykonanie konkretnego projektu inwestycyjnego.

W drugim kroku prowadzimy akwizycje gruntu, projektujemy i uzyskujemy pozwolenie na budowę. Kolejno komercjalizujemy projekt - jeżeli takie jest zlecenie inwestora - pozyskujemy finansowanie i odbiorcę końcowego.

Ponadto, razem z naszym generalnym wykonawcą, prowadzimy kompletny proces budowlany tak, aby na końcu oddać obiekt do użytkowania wraz z podpisaniem końcowej umowy sprzedaży.

Krótko mówiąc: Linkcity spaja cały proces w jedna całość, tworząc kompletny produkt inwestycyjny - podsumowuje Grzegorz Kawecki.

Jak ten model sprawdza się w innych krajach?

Linkcity, jako formuła biznesowa, działa w pięciu krajach i w każdym z nich odnosi sukces. To wielomilionowe przychody. Partnerzy Linkcity na rynkach już bardziej dojrzałych, uwierzyli w model i siłę, jaką daje grupa Bouygues. Siła naszych spółek pokazuje, że jesteśmy stabilną organizacją, która chce rozwijać się w kolejnych sektorach rynku nieruchomości.

Będziecie powielać model działania, który sprawdził się na europejskich rynkach, czy w Polsce szykujecie nową dopasowaną do rynku ofertę?

Co do zasady model jest ten sam, choć rynek w Polsce jest oczywiście inny. W moim przekonaniu trudniejszy, ale i dający możliwości na rozwój nowych kierunków kooperacji inwestycyjnej – takiej jak nasza. Wyzwania, jakie stoją przed rynkiem nieruchomości wymagają specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Mając w portfelu spółki na najwyższym europejskim poziomie, możemy zrealizować praktycznie każdy kontrakt.

Od dawna działa pan na rynku nieruchomości – zna ten rynek od podszewki. Gdzie widzi pan największy potencjał? Na który sektor nastawiacie się najmocniej?

Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania nieruchomości i rozmów z inwestorami pośrednimi i końcowymi. Chcemy prowadzić inwestycje nie tylko mieszkaniowe, ale przede wszystkim w branżach bardziej specjalistycznych. Jako grupa posiadamy unikatowe kompetencje w zakresie life-science, inwestycji farmaceutycznych, obiektów użyteczności publicznej. Będziemy podążali tymi drogami, które wymagają wysokich i rzadkich kompetencji. Stoi za nami siła grupy Boygues, możemy zatem rozwijać kolejne projekty dla spółek europejskich.

Na jakimi etapie są prace nad rozwojem spółki w Polsce? Jak duży będzie zespół?

Nasz zespół to osoby będące profesjonalistami w zakresie prawa, pozyskiwania gruntów, analityki finansowej i prowadzenia procesów inwestycyjnych. Dobór zespołu to podstawowa kwestia, od jakiej zaczynaliśmy, zaufanie jakim darzymy pracowników i ich kompetencje są również kluczem do sukcesu firmy. Skupiamy się na realizacji wyznaczonych celów, zwiększanie zatrudnienia będzie stopniowe, zgodnie z rozwojem spółki.

Kto jest waszym docelowym klientem? I co zyska na współpracy z Linkcity?

Podmiot instytucjonalny, ale i prywatny właściciel. Spójrzmy na to z dwóch stron. Po pierwsze – z punktu widzenia właściciela gruntu. Dzisiaj właściciel działki może ją sprzedać na wolnym rynku za np. 100 jednostek. Pozyskane środki - jeżeli nie reinwestuje - ulokuje na koncie. Inflacja na poziomie ponad 14 proc. każdego dnia wpływa na realny spadek wartości ulokowanego pieniądza. Sprzedający nie zyskuje więc, a systematycznie traci zgromadzone środki.

Nasz model biznesowy to budowa wartości nieruchomości poprzez przeprowadzenie procesu inwestycyjnego przy pasywnym udziale właściciela gruntu - oczywiście będąc uczestnikiem kontrolującym proces. Linkcity, na własny koszt, przeprowadzi proces predeweloperski, pozyska odbiorcę końcowego, wynegocjuje umowy, wybuduje i odda obiekt do użytkowania - mówi Grzegorz Kawecki.

Jaki będzie zysk dla właściciela gruntu?

Współpraca z rzetelnym partnerem, który po zakończeniu inwestycji uzyska cenę 100 jednostek z dnia podpisania umowy współpracy i dodatkowo zysk. Jednocześnie Linkcity nie marżuje swojej działalności jak deweloper. Marża jest de facto dla właściciela gruntu.

A jak to wygląda z punktu widzenia drugiej strony, czyli inwestora?

Prowadzimy negocjacje z podmiotami, które chcą otworzyć w Polsce fabryki, uruchomić akademiki, pozyskać budynki wielorodzinne na wynajem, obiekty medyczne.

Po uzyskaniu wytycznych co do obiektu, Linkcity zajmuje się wyszukaniem nieruchomości i zabezpieczeniem jej nabycia. Następnie, tak jak wspomniałem wcześniej, prowadzimy cały proces inwestycyjny.

Łączymy więc obie strony, generując zysk dla uczestników projektu.

Bierzecie więc cały proces inwestycyjny na siebie. A jak z finansowaniem? Zdobyciem klientów? Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych nie jest wybitnie zła, ale firmy mocno wyhamowały wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia….

Jesteśmy częścią grupy Bouygues, rzetelnego partnera dla inwestorów i właścicieli gruntów. Model naszego działania sprawdza się, szczególnie na rozwiniętych rynkach, gdzie poszukiwane są alternatywne możliwości inwestycyjne.

W Polsce jest ciągle duży brak zaufania. My jednak, mając za sobą tak potężny międzynarodowy podmiot, uwiarygadniamy się już na samym początku współpracy. Znamy realia polskiego rynku i wiemy, w jaki sposób mamy prowadzić inwestycje w zmiennych czasach. Dzięki międzynarodowemu otoczeniu w jakim działamy, mamy dostęp do partnerów biznesowych, poszukujących stabilnych projektów inwestycyjnych - mówi Grzegorz Kawecki.

Kiedy będziemy mogli zobaczyć pierwsze rezultaty waszej pracy?

W tym roku podpiszemy pierwsze umowy. Rozpoczniemy prace projektowe i jeżeli proces administracyjny przebieg sprawnie, zaczniemy budowy pierwszych inwestycji w drugiej połowie 2024 roku.

