Nowy Kraków zyska szklane wieże

Już w przyszłym roku Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, zorganizuje Igrzyska Europejskie, które będą inwestycyjnym dopingiem i restartem turystycznym miasta – poinformował Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, podczas siódmego spotkania w ramach cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”, organizowanego przez Urban Land Institute Poland (ULI Poland).

Prezydent Krakowa zapowiedział również realizację budowy premetra w formule publiczno-prywatnej, nowe linie tramwajowe i „Nowe miasto” na 100 tys. mieszkańców.

Siódme spotkanie z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” rozpoczął temat podpisanego kilka dni przed spotkaniem listu intencyjnego w sprawie organizacji w 2023 r. Igrzysk Europejskich, które kosztować mają ok. 400 mln zł. Po około 100 mln zł wyłożą Kraków i Województwo Małopolskie, a rząd ma zapłacić ok. 200 mln zł.

– Obok inwestycji w obiekty sportowe jak stadion miejski czy nowoczesny tor kajakowy, kluczowe będą inwestycje infrastrukturalne – powiedział Jacek Majchrowski. Zdaniem prezydenta, organizacja dużej imprezy sportowej to przyczynek do rozwoju miasta i regionu. – Mamy już piątą falę pandemii, w której turystyka mocno ucierpiała, tymczasem 20 proc. mieszkańców miasta żyje z turystyki. Organizacja igrzysk da im oddech od trudnego czasu pandemii i wypromuje miasto – przekonywał prezydent Krakowa.

Klimat na inwestycje

Nie samymi igrzyskami miasto jednak żyje. Koniunkturę stara się stymulować dużymi inwestycjami publicznymi.

– Najważniejsze z nich to obecnie m.in. budowa linii tramwajowej KST (etapy III oraz IV który jest realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego), jak również budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową. To olbrzymia budowa z 7 tunelami – powiedział prezydent.

Najbardziej spektakularną inwestycją infrastrukturalną w Krakowie będzie jednak realizacja premetra, które miałoby mieć 32 stacje na trasie od Nowej Huty przez śródmieście do Bronowic. Orientacyjny koszt inwestycji, który zakłada jej realizację w 3 etapach to ok. 5,8 mld zł brutto. Realizacja pierwszego etapu obejmującego odcinek centralny (odcinek od ul. Piastowskiej do Ronda Generała Maczka) o przybliżonej ok. 10,5 km jest przewidziana na lata 2024-2033. Koszt tej fazy to ok. 2,5 mld zł brutto. – Dziś nie mogę jeszcze podać terminu rozpoczęcia budowy premetra i kiedy ruszy pierwszy skład, bo wciąż trwają przygotowania dokumentów potrzebnych do jego uruchomienia. Mogę jednak zdradzić, że zaczęły się rozmowy z jednym funduszy inwestycyjnych, który jest zainteresowany sfinansowaniem inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta firma wyceniła koszt budowy premetra na ok. 6 mld zł, a to prawie tyle co roczny budżet Krakowa – poinformował Jacek Majchrowski.