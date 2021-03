Nowy magazyn wyrośnie w Mińsku Mazowieckim?

Nowy magazyn, hurtownia albo siedziba firmy może powstać w Mińsku Mazowieckim - o ile znajdzie się chętny do zakupu terenu przy drodze krajowej nr 50.

Nieruchomość jest położona w obrębie Miasta Mińsk Mazowiecki, bezpośrednio przy drodze krajowej numer 50 (posiada do niej dostęp), ok. 1,5 km od wjazdu na A2 (węzeł Arynów). Jest to część miasta przeznaczona pod usługi magazynowe, składy, przemysł.

Działka liczy 28 tys. mkw. i może być zabudowana w 75 proc. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dowiedz się więcej na PropertyStock.pl: Działka inwestycyjna przy A2/DK50