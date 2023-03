Media relacjonują nagłe, przedwyborcze zainteresowanie polityków Olsztynem. Stolica Warmii i całego regionu z Mazurami, jest też największym miastem jednego z najtrudniejszych województw. Czy inwestycje pomogą mieszkańcom Krainy Tysiąca Jezior?

Jedna z najnowszych wieści o inwestycjach nad Łyną jest projekt nowego hotelu Hilton, który ma powstać nad samym jeziorem Ukiel. To nie tylko jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych olsztynian, ale także jedna z najpopularniejszych destynacji weekendowych turystów. Wschodnia strona Ukiela, znanego również pod nazwą Jeziora Krzywego, stała się już lata temu łakomym kąskiem dla inwestorów sektora HoReCa.

Olsztyn położony jest nieco na uboczu głównych tras drogowych i kolejowych, od lat też ciągną się dyskusje i przetargi na kolejne etapy przebudowy i modernizacji głównego dworca kolejowego. Opieszałość całego procesu nie przyspiesza rozwoju stolicy warmińsko-mazurskiego. Tymczasem nie tylko mieszkańcy miasta zastanawiają się, co w końcu stanie w miejscu starych budynków PKP i zlepionego z nimi biurowca PKS.

Zdecydowanie dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii, Mazur i przyjezdnych to ta, że planowany przez lata cywilny port lotniczy w Szymanach zdaje egzamin, a pasażerowie coraz bardziej przekonują się do korzystania z regionalnego lotniska Olsztyn-Mazury. Niewielkie, dobrze zaprojektowane, coraz lepiej skomunikowane z głównymi miejscowościami w pobliżu, staje się również w tym roku bazą wypadową do miast w Polsce i za granicami.

W samym mieście - również w gestii ratusza - nadal znajdują się tereny inwestycyjne. We wschodniej części miasta za ok. 3,5 mln zł powstaje nowa elektrociepłownia, w samym centrum powstają kolejne inwestycje mieszkaniowe, a nad jeziorami choćby wspomniany wyżej kompleks hotelowy. Co jakiś czas ruszają też kolejne przetargi, choć niestety bywa, że ich historia przypomina cos na kształt urzędniczej telenoweli.

Od lat Olsztyn starał się jednak sprowadzać korporacje, dla których z pewnością sama lokalizacja pośród jezior i lasów bywa kusząca, ale przede wszystkim za tą lokalizacją przemawiał otwarty i tańszy niż np. w Warszawie rynek pracowników. Obok obecnego od dawna w Olsztynie Michelina, swoje biura otwarły tu tez City Handlowy i Citibank Europe plc.

Przy okazji, Citibank Europe plc. od niemal dwóch lat cumuje w najnowocześniejszym biurowcu olsztyńskim. Centaurus poza częścią biurowa ma również nieoddany w pełni do użytku kompleks mieszkaniowy, z pewnością wyróżniając się w krajobrazie miasta. Trzeba jednak przyznać, że opinie olsztynian co do formy Centaurusa są raczej... podzielone.

Nieopodal Centaurusa znajduje się słynna Hala Uranii. Znana dobrze kibicom siatkówki, zwłaszcza AZS Olsztyn, ale także publiczności wielu imprez rozrywkowych już od lat siedemdziesiątych. To między innymi tutaj kultową wersję skeczu o kierowcy Malucha (Zenon Laskowik) i silniku (Bohdan Smoleń) zagrał na początku lat '80 kabaret Tey. Dziś Urania powstała ponownie do życia, zbudowana w niemal niezmienionej bryle po planowej rozbiórce. Niestety również i to postępowanie, dzięki któremu miał zostać wyłoniony operator obiektu, zostało unieważnione.

Zdecydowanie są powody, żeby w zielonym Olsztynie zamieszkać. To ciekawe miasto zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie raczej slow life i bliskość natury. Ostatnie miesiące - i nie jest to wyłącznie kłopot tego miasta - zahamowały niestety dynamikę mieszkaniową. Warto jednak tu trzymać rękę na pulsie, bo - jak oceniają analitycy, ten segment rynku czeka na odbicie.

Jedna z ostatnich inwestycji gastronomicznych dla mieszkańców i przyjezdnych (bo tu lokalizacja faktycznie pomaga tym drugim), to otwierany właśnie Max Premium Burgers. Nowy punkt pojawił się na terenie kompleksu sąsiadującego z Galerią Warmińską. Warto dodać, że niebawem w okolicy pojawi się tez kolejny w mieście McDonald's.

To oczywiście nie wszystkie ostatnie inwestycje w Olsztynie. budują się nadal osiedla Aurora na Nagórkach czy Premium Pieczewo. Mieszkańcy tej części miasta czekają na bezpośrednie połączenie z pobliską obwodnicą miasta, co - być może - zostanie przyspieszone dzięki rozbudowie infrastruktury tramwajowej i drogowej na trasie z centrum miasta do dzielnicy Jaroty.

Tymczasem Olsztyn czeka na kolejny sezon turystyczny i nie tylko otwarcie nowych inwestycji, ale i - przede wszystkim - zakończenie tych, które są w toku. O tym, że można w okolicy realizować biznes z sukcesem mogą świadczyć choćby inwestycje Panattoni pod samym Olsztynem, Eggera w Biskupcu czy Erko w pobliskim Jonkowie.

A szansą dla całego regionu może okazać się - przy wszystkich zastrzeżeniach związanych z ochroną środowiska - realizacja "szesnatki", drogi ekspresowej łączącej S8 w Olsztynku, przez Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki aż do Ełku.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl