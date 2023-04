Na portal Propertystock.pl trafiła do sprzedaży nieruchomość po byłym salonie samochodowym przy drodze wjazdowej do Tarnowa od strony Krakowa. Nieruchomość wyceniono na 24,9 mln zł.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy DK 94 wzdłuż obwodnicy miasta przy drodze wjazdowej do Tarnowa od strony Krakowa. Wylot na A4 do zachodniego węzła 8 km. Komunikacyjnie doskonała lokalizacja pod kątem każdej działalności produkcyjno-usługowo-handlowej.

Obiekt wizerunkowo spełnia najwyższe standardy techniczne, bezpieczeństwa, estetyczne. Front działki z dwoma wjazdami długi na ok. 130 m. Dodatkowo trzeci wyjazd od ulicy Długiej - ruch drogowy obustronny.

Na terenie nieruchomości o pow. 15600 m2 znajdują się 2 obiekty z wszystkimi najnowszymi standardami budowalnymi i wyposażeniowymi, drugi obiekt w bryle, jako dwa złączone budynki.

Obiekt nr 1 o pow. ok. 1700 m2, co powoduje możliwość bardzo szybkiego dostosowania do różnego rodzaju prowadzenia działalności. Możliwość przestawienia ścianek, szybkiego montażu, podziału etc.

Obiekt nr 2, dwukondygnacyjny, składa się z dwóch połączonych pomieszczeń również do możliwości dostosowania wg. uznania, każde ok. 240 m2.

Warunki sprzedaży:

Cena: 24 900 000 zł

Powierzchnia: 16 500 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Obiekt po salonie samochodowym do kupienia przy DK 94

