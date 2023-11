Na terenie przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Reymonta w Opolu miał stanąć hotel. Miasto postawiło jednak na komunikację i w tym miejscu powstanie zieleniec.

Zielony teren w rejonie skrzyżowania ulicy Ozimskiej z ulicą Reymonta należy do Miasta Opole.

Kilkanaście lat temu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca przewidywał, że będzie on w przyszłości zagospodarowany pod funkcje usługowe.

Miał tu powstać hotel.

Jak informuje portal Wyborcza.pl, wprowadzane rozwiązania komunikacyjne w rejonie skrzyżowania ulicy Ozimskiej z ulicą Reymonta w Opolu okazały się być nadrzędne nad koncepcją stworzenia tam hotelu. Finalnie na terenie w pobliżu biurowca Społem powstanie zieleniec.

Jeszcze w 2017 roku biuro prasowe opolskiego ratusza zakomunikowało, że skwer na rogu Ozimskiej i Reymonta, ze względu na swoje wymiary oraz położenie, we wszelkich koncepcjach urbanistycznych jest przeznaczony pod zabudowę hotelową. Spore zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców świadczy, że to słuszne podejście. Jednak przez kilka lat plany miasta wobec tego obszaru uległy zmianie.

Niedawno radni miejscy przyjęli nowy plan miejscowy "Śródmieście IIIb", w którym czytamy, że " (...) kolejne opracowania drogowe pokazują, iż znacznie więcej terenu potrzebne jest na prawidłowe rozwiązania komunikacyjne, [stąd] uznaje się za zasadne odstąpienie od przeznaczenia terenu na usługi na rzecz terenu zieleni urządzonej. (...) Również niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych (ławek, zieleńców, drzew) sprawia, że mieszkańcy wielokrotnie zgłaszają potrzebę tworzenia nowych, atrakcyjnych terenów zagospodarowanych zielenią, w tym drzewami oraz towarzyszącymi obiektami małej architektury [...] przyczyni się [to] również do podniesienia walorów estetycznych tej części miasta, a to wpłynie na reprezentacyjny charakter miejsca i realizację głównych założeń urbanistycznych." Największe zmiany zaplanowano właśnie na tym terenie. Pojawi się tam droga rowerowa, ulegnie też m.in. geometria skrzyżowań.

