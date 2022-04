Do portalu Propertystock.pl trafił na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchni 420 mkw. z pokojami gościnnymi. Gotowa inwestycja prosperująca od wielu lat z ogromnym potencjałem.

Dom oddany do użytkowania w 2000 roku o powierzchni 420 m2 mieści się na działce o powierzchni 590 m2.

Na dom składa się: piwnica - w której znajduje się garaż, pomieszczenie gospodarcze oraz gabinet. Parter i piętro - to łącznie 10 pokoi z balkonami w pełni wyposażone z których wyodrębniono dwa apartamenty dwupokojowe z osobną kuchnią.

Wszystkie łazienki z prysznicami. Z pokoi na piętrze widok na morze.

Władysławowo położone jest nad otwartym morzem i Zatoką Pucką bardzo chętnie wybierana na wakacje letnie dzięki bardzo dobrze rozbudowanej infrastrukturze turystycznej.

Dodatkowo jest to świetna baza wypadową do półwyspu helskiego, w drugą zaś stronę do Jastrzębiej Góry, Karwi czy jednej z piękniejszych na polskim wybrzeżu Plaży w Dębkach.

Cena: 1 950 000 zł

Powierzchnia: 420 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Oferta sprzedaży domu z pokojami gościnnymi we Władysławowie