Jeszcze jedna szansa dla ST3 Offshore w Szczecinie. W tym tygodniu, a najpóźniej na początku przyszłego — ogłoszony zostanie kolejny przetarg na sprzedaż fabryki.

- Cena nie ulega zmianie — mówi Natalia Leszczyńska syndyk masy upadłościowej. - Chcemy za fabrykę trochę prawie 165 mln zł — dodaje i tłumaczy, że to ostatnia możliwość dla chętnych na kupienie całej fabryki, bo jeśli ten przetarg się nie powiedzie, trzeba będzie podzielić przedsiębiorstwo na części i sprzedawać mienie po kawałku. - A to jest mniej korzystne dla wierzycieli, dla regionu i gospodarki — zaznacza Natalia Leszczyńska.

Szczegółowe warunki przetargu zawarte będą w regulaminie. Ogłoszenie ukaże się w prasie ogólnopolskiej, na portalach branżowych związanych z gospodarką morską oraz na tej stronie.

To ma być piąty już przetarg w sprawie sprzedaży fabryki przy ul. Brdowskiej 5.

Jak podaje portal Wysokie napięcie.pl ostatnim faworytem przy sprzedaży fabryki była firma Tauron.

ST3 Offshore to Sp. z o.o. zajmowała się produkowaniem stalowych fundamentów do morskich farm wiatrowych. Fabryka produkowała fundamenty pośrednie, kratownicowe i jednopalowe. Szczecińska fabryka została zaprojektowana jako zakład produkcji seryjnej. Spółka dysponowała najwyższą w Europie suwnicą (120 m wysokości, 1400 t udźwigu), przeznaczoną do finalnego montażu i załadunku produkowanych konstrukcji. - jak czytamy na GS24.pl

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl