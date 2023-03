Władze Olsztyna wystawiły na sprzedaż duże nieruchomości przy ul. Bałtyckiej. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

Jak podaje portal olsztyn.wyborcza.pl- sprawa dotyczy sprzedaży trzech dużych działek przy ul. Bałtyckiej.

Ratusz próbował je już wcześniej sprzedać, jednak przetarg rozpisany w listopadzie 2022 r. nie przyniósł efektów. Teraz ratusz podejmuje kolejną próbę.

10 marca odbyła się licytacja pierwszej z trzech nieruchomości. Jej powierzchnia to około 9 tys. m kw. Cena wywoławcza wynosiła 3,4 mln zł. Kolejne dwie sąsiedzkie działki wystawione zostaną 17 marca. Ich powierzchnia wynosi odpowiednio ponad 4 tys. m kw. i około 6 tys. m kw. Za pierwszą ratusz chce co najmniej 1,6 mln zł, za drugą 2,4 mln zł. Mogą one zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

