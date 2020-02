Orange chce odmienić sąsiedztwo Spodka

- Podczas 4DD postanowiliśmy zaprosić architektów i potencjalnych inwestorów do obejrzenia naszej nieruchomości, która jest zlokalizowana w sąsiedztwie MCK oraz Spodka - mówi Joanna Szpyra, menedżer ds. kluczowych klientów w Zespole Sprzedaży Nieruchomości Orange Polska. - Nieruchomość umożliwia realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowym z garażem podziemnym i możliwością przekształcenia na aparthotel - dodaje.

Orange - tak w przypadku wspomnianej nieruchomości, jak i innych znajdujących się w portfolio firmy - stara się nawiązywać współpracę z lokalnymi włodarzami miast. - Dążymy również do tego, by nasze koncepcje architektoniczne wpisywały się w filozofię i historię miejsca - mówi Joanna Szpyra. - Mamy takie poczucie, że koncepcja opracowana dla nieruchomości w Katowicach jest bardzo atrakcyjna. Zapraszamy architektów do współpracy przy innych nieruchomościach z naszego portfela - dodaje.