Ośrodek wypoczynkowy w Borach Tucholskich należy do miasta Toruń. Tereny do sprzedaży znajdują się 100 m od linii brzegowej jeziora w miejscowości Ostrowite.

Nieruchomości do sprzedaży mają powierzchnię 0,3174 ha.

W całości leżą w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000.

Obecnie funkcjonuje tam ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Jak informuje Wyborcza.pl, nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży są usytuowane w centrum miejscowości, ok. 100 m od linii brzegowej jeziora i 700 m od plaży. Odległość do Czerska 8 km, do Chojnic – 37 km.

Działki gminne zabudowane są dwoma pawilonami wypoczynkowymi wybudowanymi w latach 70 XX w. o pow. zabudowy 129 mkw., z wydzielonymi czterema niezależnymi zespołami pomieszczeń, z których każdy posiada pokój, kuchenkę i łazienkę oraz budynkiem murowanym o pow. zabudowy 68 mkw., z wydzielonymi dwoma niezależnymi zespołami pomieszczeń, z których każdy posiada pokój, kuchenkę i łazienkę o łącznej powierzchni 57,71 mkw. Stan techniczny jest średni. Standard wykończenia dobry. Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CWU – bojlery elektryczne. Budynki nie posiadają instalacji grzewczej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia 12 grudnia.

