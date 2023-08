Rozpoczyna się proces odbiorów technicznych i rozruchu technologicznego Fabryki Wody. To najważniejszy etap inwestycji związanej z budową Aquaparku i Centrum Edukacyjnego.

Trwa proces odbiorów i rozruchu technologicznego Fabryki Wody w Szczecinie.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.

Tak skomplikowany obiekt, jakim jest Fabryka Wody, musi działać jak w zegarku. Dlatego właśnie w tej fazie inwestycji konieczne są dokładne oględziny oraz optymalizacja wszystkich systemów i urządzeń. Wykonywane będą rygorystyczne testy oraz sprawdzana cała infrastruktura. Podczas odbiorów niezwykle ważna będzie weryfikacja zrealizowanych prac. Jeśli tego będzie wymagać sytuacja, nanoszone będą niezbędne poprawki lub prowadzone będą dodatkowe prace. Wszystko w celu usprawnienia funkcjonalności obiektu.

Rozruch technologiczny wraz z odbiorami zgodnie z założeniami może potrwać od trzech do sześciu miesięcy. To kluczowy etap pod kątem przygotowania całego obiektu do otwarcia.

Fabryka Wody to jedna z największych atrakcji jaką, już w najbliższym czasie będzie miał do zaoferowania Szczecin. Nowoczesny Aquapark poprzez baseny, zjeżdżalnie, saunarium oraz strefy rekreacyjno-rozrywkowe zapewni niezapomniane chwile radości, relaksu, adrenaliny i zabawy wszystkim, niezależnie od wieku.

W Centrum Edukacyjnym gdzie wiedza i rozrywka harmonijnie będą się ze sobą łączyć, odwiedzający zgłębiać będą fascynujący świat nauki o wodzie poprzez interaktywne i manualne wystawy, warsztaty oraz prezentacje edukacyjne. Z dbałością o bezpieczeństwo i komfort odwiedzających, obiekt został starannie zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości. Teraz nadszedł moment, aby założenia projektowe i realizacyjne zostały należycie sprawdzone.

Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja 41 w Szczecinie. Projekt Fabryki Wody wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Generalnym wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.

