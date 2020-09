Oto laureaci konkursu "Inwestor bez granic"

- Ogłaszając konkurs „Inwestor bez granic” myśleliśmy o propagowaniu przykładów najlepszych relacji między inwestorami a ich gospodarczym otoczeniem: rynkiem kapitałowym, rynkiem pracy, administracją państwową i środowiskiem naturalnym. Wskazując laureatów posługujemy się obiektywnymi kryteriami. Bierzemy więc pod uwagę między innymi skalę poczynionych inwestycji, ich wpływ na rozwój potencjału oraz innowacyjność polskiej gospodarki i znaczenie dla rynku pracy. Ale korzystamy też z prawa do ocen bardziej subiektywnych - mówił podczas uroczystej gali Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP oraz inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Analizujemy skuteczność strategii - cenimy szczególnie te, które przyczyniają się do budowania marki Polski w świecie i otwierają drzwi do zagranicznych rynków kolejnym polskim firmom. Staramy się dostrzec wszystko co ważne, ciekawe i godne upowszechnienia. Dlatego współpracujemy z przedstawicielami opiniotwórczych środowisk biznesu, z samorządem gospodarczym, ekspertami, agencjami i instytucjami rządowymi. Jestem więc przekonany, że lista laureatów naszego konkursu wiernie oddaje stan polskiego rynku inwestycyjnego - dodał.

W kraju i za granicą

W pierwszej kategorii - „Inwestor zagraniczny w Polsce” - z grona inwestorów zagranicznych w Polsce zostali wybrani ci, których przedsięwzięcia i aktywność biznesowa została w praktyce zweryfikowana. Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, ale - co ważniejsze - dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji.

W ten sposób promowani są inwestorzy silnie zakorzenieni w Polsce i wiążący z polskim rynkiem swoje strategie - dbający o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki, inwestujący w kwalifikacje załóg, a także w innowacyjność i rozwijający sektor badawczo-rozwojowy.

Po drugiej, równie ważnej, stronie projektu, znaleźli się polscy inwestorzy realizujący odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniane były ich wpływ na potencjał polskiego eksportu, bez ograniczania się do zestawień danych finansowych.

Przyznając tytuł w kategorii „Polski inwestor za granicą” istotne było wskazanie takich osób lub firm, które - racjonalnie oceniając ryzyko - z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach, stawiając na współpracę lokalną i respektując kulturową specyfikę i zasady odpowiedzialności społecznej biznesu.

Wybrane zostały inwestycje, które budują markę Polski w świecie, otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami - poszerzają horyzonty polskiej gospodarki.

