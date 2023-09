W piątek, 15 września br. uroczyście otwarto nowy parking przy porcie lotniczym Rzeszów - Jasionka.

Dodatkowe 458 miejsc zwiększyło pojemność dotychczasowego o ponad 50 procent.

Koszt inwestycji to ok. 10 milionów złotych.

- Uruchomienie nowych miejsc umożliwiających parking długoterminowy to nasza odpowiedź na coraz większy ruch pasażerski na naszym lotnisku. W tym roku w okresie od połowy czerwca do połowy września obsłużyliśmy ponad 400 czarterów, czyli przeszło dwa razy więcej niż w roku ubiegłym – mówi Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. - Wydłużył się również okres, w którym touroperatorzy oferują wakacyjne pakiety z wylotem z Rzeszowa, dlatego inwestycja zwiększająca przestrzeń parkingową stała jednym z naszych priorytetów - dodał

15 września br. uroczyście otwarto nowy parking przy porcie lotniczym Rzeszów - Jasionka. Fot. Mat. pras.

Po rozbudowie cały przylotniskowy parking liczy ponad 1300 miejsc (w tym 53 dla niepełnosprawnych), z czego 750 na strefie długoterminowej, która zostanie wyposażona w elektroniczny system rezerwacyjny. Bez zmian pozostały ceny, które wciąż należą do najniższych w Polsce.

Nasze lotnisko jest dźwignią rozwoju regionu, dlatego kolejne inwestycje zwiększające komfort pasażerów, jak nowy parking czy zmodernizowana strefa komercyjna bardzo mnie cieszą, bo zachęcają kolejne osoby do odwiedzenia Podkarpacia – podkreśla Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, które jest głównym udziałowcem spółki port lotniczy Rzeszów-Jasionka.

W uroczystym przecięciu wstęgi przed nowym parkingiem brał też udział poseł Krzysztof Sobolewski. Koszt inwestycji, w całości sfinansowanej ze środków własnych spółki lotniskowej, to ponad 10 milionów złotych. Budowę zrealizowała firma Elektromontaż Rzeszów S.A., zaś system parkingowy obsługuje APCOA Parking Polska.

Uroczyste otwarcie parkingu. Fot. Mat. pras.

W sezonie wakacyjnym z Jasionki można było polecieć w 24 kierunkach do 14 krajów. Obecnie realizowane są trasy czarterowe do Turcji, Grecji, Albanii, Bułgarii, Czarnogóry oraz Egiptu, a także połączenia regularne do Nowego Jorku/Newark, Rzymu, Zadaru, Monachium, Warszawy, Dublina i pięciu destynacji w Wielkiej Brytanii. Od początku roku lotnisko obsłużyło już ponad 700 tys. pasażerów.

