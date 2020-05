Outsourcing IT sprawdził się w boju. ATM rusza z rozbudową

Warszawski operator wbił właśnie łopatę pod nową inwestycję. Nowy budynek kolokacyjny o powierzchni 3027 mkw. brutto (1440 mkw. netto) powstanie na terenie kampusu neutralnego telekomunikacyjnie Centrum Danych Atman Warszawa-1 na warszawskiej Pradze. Będzie miał 5 kondygnacji i 6 komór serwerowych o powierzchni 240 mkw. każda.

Obiekt jest zaprojektowany pod zastosowania centrodanowe, a więc zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, klimatyzacji i ochrony przeciwpożarowej, a także zasilanie gwarantowane 3,6 MW mocy IT i systemy zasilania awaryjnego. Budynek zaprojektowany jest tak, by spełniać wymagania nawet globalnych dostawców usług chmurowych. Łączność telekomunikacyjną zapewnią dedykowane połączenia światłowodowe z siecią kampusu oraz bezpośrednie z operatorami na zewnątrz; powstaną także dwa niezależne pomieszczenia MMR (meet-me-room) dla operatorów telekomunikacyjnych.

Projekt przewiduje ponadto automatyczną podwójną rampę umożliwiającą rozładunek bezkolizyjny dwóch transportów TIR jednocześnie, w każdych warunkach pogodowych, a także redundantne windy o wysokim udźwigu i rozmiarach odpowiednich do transportu szaf serwerowych wysokiej gęstości.

Po ukończeniu na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku budowy budynku oznaczonego jako F6 łączna powierzchnia techniczna netto centrów danych należących do ATM będzie wynosić 10 720 mkw.

Lokalne serwerownie odchodzą do lamusa

Szybkie tempo rozwoju rynku data center w Polsce potwierdzają kolejne inwestycje lub zapowiedzi budowy nowych ośrodków ogłaszane przez operatorów krajowych i zagranicznych. Od kilku lat stale rosnący popyt na komercyjną powierzchnię kolokacyjną o wysokim standardzie jest po części efektem coraz powszechniejszego oswajania się polskiego biznesu z ideą przeniesienia swoich serwerów z firmowych serwerowni do zewnętrznego data center. Dotyczy to także migracji dużych środowisk serwerowych należących do największych firm, w tym banków. Instytucje finansowe doceniają zwłaszcza wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i energetycznego zapewniany przez operatorów DC takich jak np. ATM.

Łatwo wykazać, że jeżeli wymagana jest wysoka dostępność systemów i aplikacji oraz profesjonalne zabezpieczenie sprzętu przed niepowołanym dostępem, utrzymywanie własnej serwerowni on-premises jest problematyczne i po prostu nieekonomiczne. Korzystając z kolokacji, klient ma oczekiwaną jakość, możliwość łatwego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym i rozsądną cenę ze względu na efekt skali. To on umożliwia operatorowi DC np. taniej kupić energię, podzielić na wielu klientów koszty utrzymaniowe, w tym obsługi technicznej 24/7, a jednocześnie trzymać w gotowości zasoby pod rozbudowę – tłumaczy Daniel Szcześniewski, CEO ATM.