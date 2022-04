Panattoni na EEC: Inwestorzy polubili brownfield

Obecnie około 40 proc. inwestycji w portfolio Panattoni to projekty lokowane na terenach brownfield, np. obszarach poprzemysłowych.

- Kierunek brownfieldowy widoczny jest bardzo wyraźnie w Zachodniej Europie: we Francji, Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii - wyliczała Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni Europe. - To dobra metoda, by budować według zasad gospodarki cyrkularnej - mówiła podczas EEC.

Jak dodała, w zielonym budownictwie istotne są wszystkie działania podjęte podczas procesu budowlanego, w tym odzysk wszelkich materiałów z rozbiórki. - W Panattoni wykorzystujemy kruszywo z rozbiórki do podbudowy - podała przykład. - Warto znaleźć ponowne zastosowanie dla każdego odzyskanego materiału, w czym pomocna jest certyfikacja BREEAM. Bywają projekty, w których osiągamy poziom 90 proc. jeśli chodzi o wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Według Emilii Dębowskiej można również decydować się na małe kroki, np. zaplanowanie stref zielonych czy parków kieszonkowych na terenie inwestycji czy wyposażenie obiektu w meble pochodzące z materiałów pozyskanych z farm wiatrowych.