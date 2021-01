Panattoni w rekordowym czasie zakończyło budowę fabryki w Rzeszowie

Fabryka systemów ładowania AC i DC powstała na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko w rekordowym tempie. Start budowy opóźnił się o ponad miesiąc, zaś sama budowa trwała rekordowe 5 miesięcy, dzięki czemu oddanie fabryki firmie Phoenix Contact E-Mobility nastąpiło zgodnie z harmonogramem, czyli 21 grudnia br.

Jak przyznaje Marek Foryński, BTS Managing Director, nie było to jednak łatwe: - „W związku z pandemią sparaliżowany został przede wszystkim etap przygotowania inwestycji. Taka budowa wymaga uzyskania szeregu różnych pozwoleń i decyzji, co jest długotrwałe nawet w normalnych warunkach. Tymczasem epidemia COVID-19 powodowała, że urzędy funkcjonowały w trybie „zamkniętego urzędu” a wielu ich pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich w związku z pandemią. Mimo to udało się – wielka w tym zasługa przede wszystkim Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i jego poszczególnych wydziałów, w tym wydziału architektury jak i Przedstawicieli Kierownictwa Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, którzy od początku wspierali inwestycję oraz podchodzili do niej z ogromnym zrozumieniem i zaangażowaniem. Zwłaszcza, że w trakcie prac wprowadzono także kilka zmian do projektu, co wymagało odrębnego procedowania niezbędnych pozwoleń”.

Utrzymanie tak zdyscyplinowanego trybu realizacji nie byłoby możliwe bez udziału przedstawicieli Phoenix Contact, którzy wykazali olbrzymie zrozumienie dla złożoności procesu i bardzo aktywnie włączyli się we wszystkie aspekty realizacji projektu odpowiednio reagując i wspierając Panattoni w procesie – wyjaśnia Michał Chodecki, BTS Development Director odpowiedzialny za projekt dla Phoenix Contact.

O wspólnym wysiłku najlepiej świadczy to, że w krótkim czasie powstała nie tylko fabryka, ale również doprowadzono do niej przyłącza prądu, ciepła miejskiego, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonano dwa zjazdy. Wszystko to wymagało ścisłej współpracy także z miejscową jednostką straży pożarnej, wodociągami, energetyką, nadzorem budowlanym, inspekcją pracy czy wreszcie Sanepidem, zajętym walką z COVID.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski komentuje realizację Panattoni dla Phoenix Contact E-Mobility „Bardzo cenimy każdego inwestora na naszym terenie. Dzięki nim region się rozwija i powstają nowe miejsca. Cieszymy się zwłaszcza z tego, że tym razem Rzeszowem zainteresował się podmiot niezwykle istotny w systemie producentów i poddostawców branży elektro-mobilności”.