Panattoni zbuduje 50 tys. mkw. w Zabrzu

Panattoni wybuduje dedykowany obiekt dla firmy Weber, amerykańskiego producenta grilli oraz dedykowanym im akcesoriom. Inwestycja o charakterze BTS (built-to-suit) i powierzchni 50 tys. mkw. powstanie w Zabrzu, a najemca wprowadzi się do niej w sierpniu 2021 roku.

Budowa centrum magazynowo-produkcyjnego dla firmy Weber-Stephen Products LLC – producenta węglowych, gazowych i elektrycznych grilli zewnętrznych z powiązanymi akcesoriami – ruszy w sierpniu bieżącego roku. W ramach inwestycji powstanie obiekt o powierzchni 50 tys. mkw., z czego blisko 4 tys. mkw. przeznaczono na biura. Dodatkowo, w przyszłości obiekt może zostać powiększony o kolejne 30 tys. mkw. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu 450 osób. Na ich potrzeby zaprojektowano tereny zielone z rekreacją a w samym budynku znajdzie się Akademia Grilla, gdzie będą odbywały się pokazowe lekcje grillowania dla pracowników. Obiekt zostanie wyposażony w panele słoneczne oraz będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

- Zdecydowaliśmy się założyć pierwszą linię montażową i centrum dystrybucji w Polsce w związku z dynamicznym rozwojem naszego biznesu. To nasz pierwszy zakład produkcyjny w Europie. Wybór padł na Górny Śląsk, bo to jeden z kluczowych, europejskich centrów logistycznych, blisko dostawców i klientów. W promieniu godziny jazdy znajduje się tutaj 8 mln mieszkańców, a 4 godzin już 50 mln konsumentów – wyjaśnia Michael Jacobs, Executive Vice-President, Global Supply Chain & Operations z Weber-Stephen.

Jak dodaje Maciej Madejak, Managing Director z Panattoni nie bez znaczenia było zlokalizowanie inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: „Dzięki temu inwestor zyskał nie tylko dostęp do wykwalifikowanej kadry, ale także wielu ulg podatkowych, które mogą sięgnąć nawet 25 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Istotne było również podejście władz Zabrza do biznesu. Warto podkreślić, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana w ubiegłym roku za najlepszą strefą ekonomiczną w Europie i drugą na świecie w rankingu FDI Business Financial Times 2019”.

Inwestycja powstanie w Zabrzu, skąd Weber będzie obsługiwał nie tylko rynki europejskie, ale i azjatyckie oraz afrykańskie. W promieniu zaledwie godziny jazdy samochodem znajdują się aż trzy międzynarodowe lotniska (Katowice, Kraków, Ostrawa). Dostęp do autostrady A1 (Gdańsk – Łódź – Czechy – Austria) jest natychmiastowy a do skrzyżowania A1 z A4 (Niemcy – Wrocław – Kraków) zaledwie 10 minut jazdy.