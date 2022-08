Park logistyczny niedaleko węzła Wrocław Północ idzie pod młotek

Na portalu Propertystock.pl pojawił się na sprzedaż park logistyczny składający się z magazynów o łącznej powierzchni 8 300 m2 z powierzchnią biurowo-socjalną 1 600 m2. Cena to 17,5 mln zł.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej cześci Wrocławia, niedaleko węzła Wrocław Północ, łączącego autostradę A8 z drogą DK5 będącą zachodnią obwodnicą miasta. Łączna powierzchnia działek: 20 600 m2.

Hale o dobrym stanie technicznym, wyposażone są w media, infrastrukturę IT, bramy z poziomu zero, rampy i świetliki zapewniające dostęp do światła dziennego.

Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe oraz place manewrowe.

Warunki sprzedaży

Cena: 17 500 000 zł

Powierzchnia: 8 300 m2

