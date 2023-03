Dzis podpowiadamy, jakie oferty warto wziąć pod uwagę, jeśli rozważamy zainwestowanie w parki handlowo-magazynowe. Redakcja PropertyStock.pl przybliża najlepsze oferty na rynku.

Park Handlowo-Magazynowy w Gnieźnie

Na sprzedaż obiekt handlowo-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 10 635 m2.

Obiekt położony jest na trzech działkach o następujących powierzchniach 1,5469 ha ; 0,7978 ha ; 0,5356 ha czyli łącznie 2,8803 ha. Istnieje możliwość również dokupienia dodatkowego 1 ha, sąsiadującego z przedstawioną nieruchomością.

Na terenie nieruchomości znajduje się duży parking wyłożony kostką brukową (10000m2). Obiekt idealnie nada się na Park handlowy, magazynowy czy produkcyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe, tereny mieszkaniowe oraz rolne.

Warunki sprzedaży:

Cena: 19 500 000 zł

Powierzchnia: 10 635 m2

Pabianice: Teren pod Park Handlowy

Do sprzedania doskonały teren komercyjny o szerokim spektrum, zlokalizowany w woj. łódzkim, w Pabianicach przy ulicy Świetlickiego / Jutrzkowicka. Przykładowa koncepcja zgodna z mpzp zakłada budowę parku handlowego.

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 200 000 zł

Powierzchnia: 24 000 m2

Łódzkie: Park Handlowy Tilia

Oferta sprzedaży obiektu handlowego o łącznej powierzchni użytkowej 2700 mkw.

Park Handlowy Tilia położony jest w samym centrum miasta Łęczyca przy łęczyckiej starówce, w obrębie ulic: Panieńska Kościelna i plac Tadeusza Kościuszki.

Pomiędzy budynkiem, a starostwem znajduje się parking naziemny na ok 120 miejsc. Aktualnie obiekt jest w stanie surowym zamkniętym.

Cena: 7 500 000 zł

Powierzchnia: 2700 m2

Bydgoszcz: Park handlowy z najemcami

Na sprzedaż park handlowy z topowymi sieciowymi najemcami takimi jak Rossmann, Pepco i Euro Apteka, zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Maksymiliana Kolbego 14.

Nieruchomość składa się z działki o powierzchni 2763m2 oraz budynku, w skład którego wchodzą lokale objęte długoterminowymi umowami najmu.

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie wielkopowierzchniowego marketu spożywczego.

Cena: 7 935 068,62 zł

Powierzchnia: 790.48 m2

Jastrzębie-Zdrój: Budynek handlowo-usługowy

Oferta sprzedaży budynku handlowo-usługowego w Jastrzębiu-Zdroju. Rewelacyjnie położony w centrum miasta Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Al. Piłsudskiego 29 (obok kina), w pełni skomercjalizowany budynek handlowo-usługowy. Obiekt o powierzchni komercyjnej 4500 m2 położony jest na działce o powierzchni 3621 m2. Użytkowanie wieczyste gruntu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 12 900 000 zł

Powierzchnia: 4 500 m2

Centrum handlowe w Radomiu

Na sprzedaż centrum handlowo-rozrywkowe o łącznej pow. użytkowej 6 748 m2, położone na sąsiadujących ze sobą działkach o łącznej pow. 5 128 m2, zlokalizowane w Radomiu. Obiekt składa się z dwóch budynków produkcyjno - magazynowych przebudowanych na centrum handlowe.

Główny obiekt stanowi pięciokondygnacyjny budyne k o trzech nawach z tarasem widokowym, wykonany w konstrukcji żelbetowej szkieletowej.

Obiekt został przekształcony na boksy usługowo-handlowe, oraz obiekty gastronomiczne i inne placówki użyteczności publicznej.

Drugi budynek stanowi były magazyn z lat 70-tych w stanie do generalnego remontu, który może być przeznaczony na parking dla przyszłej inwestycji. Pow. budynku to ok. 2100 m2.

Cena: 8 900 000 zł

Powierzchnia: 6 748 m2

Głubczyce: Park handlowy/retail park z najemcami

Park handlowy z topowymi sieciowymi najemcami takimi jak Rossmann, CCC, Pepco, KIK, KS Sport, zlokalizowany w Głubczycach (woj. opolskie) przy ul. Żeromskiego 12A,B,C.

Nieruchomość składa się z działek o powierzchni 7884 m2 oraz budynków, w skład których wchodzą lokale objęte długoterminowymi umowami najmu.

Park handlowy działa w tej lokalizacji od 2020r. Aktualnie zakończono realizację rozbudowy obiektu poprzez budowę drugiego budynku z dwoma lokalami użytkowymi, rozbudowę parkingu i budowę dojazdu od strony północnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dyskontu spożywczego

Cena: 17 068 965,83 zł

Powierzchnia: 2142.21 m2

Działka pod park handlowy w Łebie

Na sprzedaż działka inwestycyjna o powierzchni 7560 m2, położona przy głównej drodze prowadzącej do centrum miasta.

Działka znajduje się w obszarze MPZP zabudowy usługowej, co umożliwia wybudowanie na niej parku handlowego.

Lokalizacja działki zapewnia doskonałą widoczność oraz łatwy dostęp dla klientów, co jest szczególnie ważne dla prowadzenia biznesu handlowego. Miasto przyciąga co roku tysiące turystów, którzy cenią sobie piękne plaże i atrakcje turystyczne.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 800 000 zł

Powierzchnia: 7 560 m2

Lubuskie: Działka z pozwoleniem na budowę galerii handlowej

Na sprzedaż działka pod zabudowę handlowo - usługową 2000 m2. Udzielone pozwolenie na budowę (aktywne) przewidujące budowę pawilonu o powierzchni zabudowy ok 900 m2 z pełną infrastrukturą techniczną. Obiekt komunikacyjnie połączony jest z Biedronką, wpisane są pełne służebności przejazdu i przechodu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 680 000 zł

Powierzchnia: 2 000 m2

Budynek handlowo-usługowy w Bełchatowie

Na sprzedaż budynek handlowo-usługowy Estakada w Bełchatowie (woj. łódzkie) znajduje się przy ul. Czaplinieckiej 3 i graniczy ze ścisłym centrum miasta.

Jest to budynek 2-kondygnacyjny w części skomercjalizowany. Działka o powierzchni 4634 m2 powierzchnia użytkowa budynku 4800 m2. Stan prawny: własność.

Cena: 8 900 000 zł

Powierzchnia: 4 800 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl