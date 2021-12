Pensjonat 100 metrów od morza w Jastrzębiej Górze na sprzedaż

Oferta sprzedaży nadmorskiego pensjonatu w Jastrzębiej Górze w świetnej lokalizacji, 100 metrów od plaży i morza. Obiekt składa się z 26 pokoi, jadalni i zaplecza kuchennego. Cena to 4,9 mln zł.

Pensjonat o powierzchnia ok. 700m2, z kilkoma olbrzymimi tarasami (łącznie ok. 150m2), oraz dużym ogrodem zimowym i dwoma halami garażowymi. Budynek 2-piętrowy, składający się z 26 pokoi z łazienkami mogących łącznie przyjąć ok.55 gości, został oddany do użytkowania w 2000r.

Cały obiekt znajduje się na ogrodzonej i zagospodarowanej działce o powierzchni 1995m2, świetnie położonej zaledwie 100 metrów od plaży i morza.

Znajdujący się na terenie ogród jest zadbany, z mnóstwem kwitnących krzewów, i kwiatów, podjazdy i ścieżki komunikacyjne są wybrukowane, tarasy wyłożone deska kompozytową. Na obszarze posesji oprócz miejsc parkingowych w halach garażowych dodatkowo znajduje się duży parking naziemny.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Pensjonat 100 metrów od morza w Jastrzębiej Górze