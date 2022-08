PGE sprzedaje działkę w ścisłym centrum Łodzi. Będzie nowa kamienica na "Pietrynie"?

Kamienicę w 2007 r. kupił Zakład Energetyczny Łódź. Miał tam umieścić swoją siedzibę.

Firma otrzymała pozwolenie na rozbiórkę budynku pod warunkiem odbudowania kamienicy w jej historycznym kształcie.

Do niczego takiego nie doszło – Łódzki Zakład Energetyczny stał się częścią PGE Dystrybucja. Nowy podmiot nie miał już w planach budowy nowej siedziby.

Dziura powstała po wyburzeniu na lata stała się charakterystycznym, choć jednocześnie smutnym elementem reprezentacyjnej ulicy miasta.

PGE Dystrybucja sprzedaje działkę przy ul. Piotrkowskiej

To może się wkrótce zmienić. Ostatnio spółka wystawiła na sprzedaż posiadane przez siebie działki pod adresami Piotrkowska 58 oraz 56/58 (ten drugi adres obejmuje obszar w głębi terenu). Pierwszą działkę wyceniono na 9 944 400 zł, drugą na 2 550 600 zł. PGE sprzedaje obie działki łącznie, cena wywoławcza to 12 mln zł. netto. Chętni na zakup mają czas do końca sierpnia, aby wziąć udział w przetargu, należy wnieść wadium w wysokości 1 200 000 zł.

Powrót kamienicy?

Jeśli nabywca działki faktycznie się znajdzie, najprawdopodobniej pod adresem Piotrkowska 58 znów zobaczymy kamienicę. Tak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego. Do nowego właściciela będzie należeć decyzja, czy ewentualnie wybudowanemu budynkowi nada charakter mieszkalny czy też usługowy.