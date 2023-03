PGE Energia Odnawialna, spółka Grupy PGE podpisała 16 marca porozumienie z Miastem Stalowa Wola oraz spółką Euro-Park Stalowa Wola z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, na mocy którego PGE wybuduje odnawialne źródła energii o łącznej mocy 100 MW na potrzeby inwestorów polskich i zagranicznych Parku Stalowa Wola i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycje w Stalowej Woli, to kolejny przykład modelowej współpracy między miejscowym samorządem a PGE. Na początku 2023 roku rozpoczęliśmy budowę największego w naszej historii przyłącza sieciowego dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, teraz planujemy wspólne inwestycje w odnawialne źródła energii. Wybudujemy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 100 MW oraz magazyny energii o pojemości do 30 MWh. To wszystko sprawi, że więcej zielonej energii trafi do sieci i działających tu inwestorów, a nowoczesna sieć dystrybucyjna zapewni stabilne dostawy tańszej energii - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.