PGG z nowym zakładem paczkowania ekogroszku

"W ostatnich latach Polska Grupa Górnicza przeprowadziła inwestycje, które pozwoliły zwielokrotnić produkcję i sprzedaż ekogroszków. Zakład w Chwałowicach jest kolejnym, po flagowej instalacji paczkującej o wydajności 600 ton dziennie, która działa od roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli" - poinformował w środę rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Jak podaje spółka, paczkowany w Chwałowicach ekogroszek to paliwo do kotłów retortowych nowej generacji, powstające z wyselekcjonowanych gatunków węgla o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Z zakładu przeróbki mechanicznej węgla w Chwałowicach produkt trafia przenośnikami do instalacji, gdzie automaty pakują go w worki o wadze 20 kg.

Ułożeniem worków na drewnianych paletach zajmują się w Chwałowicach roboty. Ręczną pracę wyeliminowano też dzięki tzw. kapturownicom, które szczelnie zabezpieczają jednotonową paletę z paliwem folią ochronną. Instalacja w Rybniku podniosła też bezpieczeństwo pracowników, którzy nie są już narażeni na wypadki typowe przy ręcznym pakowaniu i transporcie węgla.

Ekogroszek wciąż należy do produktów najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów - PGG sprzedaje go m.in. przez internet. Wiosną ub. roku spółka uruchomiła nową odsłonę firmowego sklepu internetowego, gdzie oferowane jest to paliwo.

Według informacji z ub. roku, w najbliższych latach PGG chce czterokrotnie zwiększyć produkcję ekogroszków pakowanych w worki. Ten gatunek powstaje z węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się z reguły dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Producenci zaliczają ekogroszek do tzw. ekologicznych produktów grzewczych. Udział PGG w krajowej produkcji tego typu węgla wynosi ok. 60-70 proc.