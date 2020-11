Plastica rozbuduje się w Pomorskiej SSE za 122 mln zł

Plastica to innowacyjna i zaawansowana technologicznie firma o pionowo zintegrowanych procesach technologicznych. Jest jedynym polskim wytwórcą paroprzepuszczalnych folii i laminatów używanych w przemyśle higienicznym, medycznym i odzieżowym. Firma wytwarza produkty pod markami TZMO S.A, odpowiednio Happy, Bella i Seni oraz Matopat i BOM.

- Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w najnowszym rankingu 100 największych polskich firm prywatnych Forbesa TZMO zajęło 9 miejsce. To ogromny sukces, do którego przyczyniła się także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która od lat wspiera rozwój naszego przedsiębiorstwa – powiedział Jarosław Józefowicz, prezes zarządu TZMO S.A.



W ramach nowej inwestycji Plastica rozbuduje powierzchnie produkcyjno – magazynową oraz biurową istniejącego zakładu, a także zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników.



- Wykorzystana podczas inwestycji technologia opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, które znacząco podniosą jakość pracy oraz poszerzą zakres naszych produktów. Co ważne, wdrażana przez nas technologia nie była dotychczas stosowana na terenie Polski. Dzięki poniesionym wcześniej nakładom i wsparciu Strefy jesteśmy w stanie planować tak duże przedsięwzięcie, pomimo trudnych warunków rynkowych – dodał dr Paweł Neumann z grupy TZMO.



- Takie inwestycje to dobry przykład dla firm, które dzięki wsparciu Strefy również mogą się rozwijać. Polska Strefa Inwestycji zapewnia wiele korzyści nie tylko inwestorom, ale także całemu regionowi, ponieważ wspiera tworzenie stabilnych, nowoczesnych miejsc pracy, co w obecnych czasach jest bardzo istotne – powiedział Przemysław Sztander, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



Nie jest to pierwsza decyzja o wsparciu dla firmy Plastica, w 2018 roku jako pierwsza w Polsce otrzymała wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji.



Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w tym roku już 27 decyzji o wsparciu. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych to ponad 618 mln zł oraz 4 445 nowych i utrzymanych miejsc pracy.