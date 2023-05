Lotnisko w podwarszawskim Modlinie wreszcie zyska bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą. Podróżni liczą na nie od dawna, bo choć teoretycznie Modlin leży blisko Warszawy, dojazd na lotnisko jest jednym z najbardziej uciążliwych w Polsce.

Port lotniczy Warszawa-Modlin będzie miał połączenie kolejowe ze stolicą.

Ogłoszony został bowiem przetarg na dokumentację budowy linii kolejowej do lotniska.

Ten koszt pokryje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na terenie lotniska w Modlinie ruszają remonty, mające poprawić komfort podróżowania. Najpierw odbędzie się tutaj modernizacja drogi kołowania, a następnie wybudowana zostanie linia kolejowa prowadząca bezpośrednio do portu.

Jak informuje Wyborcza.pl, rusza I etap generalnego remontu drogi kołowania. Umowa z wykonawcą została podpisana. Na realizację inwestycji spółka otrzymała pożyczkę m.in. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zostanie ona w całości przeznaczona na modernizację części drogi kołowania A2. 7,5 mln zł, które samorząd województwa przekazał spółce w ramach pożyczki, otwiera drogę do dalszych inwestycji. Prace modernizacyjne ruszą na przełomie maja i czerwca. Modernizacja drogi kołowania powinna zakończyć się do połowy października 2023 roku.

Do lotniska w Modlinie ma prowadzić także kolej.Będzie to kolejny etap modernizacji portu. Pod koniec kwietnia br. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferty zbierane są do 6 czerwca. Cała inwestycja ma kosztować 200 mln zł. Ten koszt częściowo pokryje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Duży wkład finansowy będą stanowić środki unijne w ramach programu regionalnego.

Inwestycja zakłada m.in. powstanie dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska, naziemnej stacji kolejowej, wiaduktów drogowych, a także infrastruktury towarzyszącej.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 28 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie takiej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji. Na zrealizowanie projektu wykonawca będzie miał 33 miesiące od podpisania umowy. Szacuje się, że trasa będzie gotowa dopiero za 3-4 lata, a stacja kolejowa na lotnisku w Modlinie będzie gotowa dopiero w 2028 roku..

