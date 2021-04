Pod magazyny, usługi czy produkcję. Tereny inwestycyjne do wzięcia w Toruniu

W ostatnich latach rynek magazynowy przeżywa intensywny rozwój. Co może zaoferować deweloperom magazynowy Toruń?

Toruń to miasto położone w centralnej części Polski, posiada dostęp do autostrady A1, skąd w ciągu niespełna 2 godzin możemy się znaleźć w Gdańsku, czy Łodzi. Komunikację ułatwia też dobrze rozwinięta sieć kolejowa oraz oddalony o niecałe 50 km międzynarodowy Port Lotniczy.

W Toruniu stworzyliśmy Strefę Inwestycyjno-Logistyczną Toruń Wschód, w której swoje centra logistyczne prowadzi kilku dużych operatorów. Jej największym atutem jest sąsiedztwo węzła autostradowego i dróg krajowych nr 15 i nr 10. To północno – wschodnia część miasta doskonałe skomunikowana z autostrada A1. W strefie nadal znajduje kilkadziesiąt hektarów terenów na sprzedaż, dedykowanych dla dużych graczy, są tez mniejsze działki oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom.

Jak wygląda dostępność pracowników dla sektora magazynowego i logistycznego?

Toruń jest miastem młodych, dynamicznych ludzi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najważniejszy ośrodek naukowo-badawczy w obszarze Polski Północnej. Kształci się tu ponad 22 000 studentów na 113 kierunkach. Ponad 5 000 absolwentów opuszcza corocznie mury uczelni wyższych. W mieście działa tez 10 szkół branżowych i technicznych, które dostarczają kadry na rynek pracy w najbardziej poszukiwanych zawodach.

Deweloperzy magazynowi w związku z intensywnym rozwojem rynku magazynowego szukają obecnie działek. Jakie tereny oferują Państwo pod magazyny, centra logistyczne i produkcję?

Miejska oferta inwestycyjna dla operatorów magazynowych i pod produkcję to tereny o powierzchni od 0,5ha do 18 ha. W sumie do wzięcia jest ponad 40ha w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A1 i funkcjonujących już centrów logistycznych. Sąsiednie ulice są uzbrojone w sieci: kanalizacyjną, wodociągową, teletechniczną, elektroenergetyczną i gazową. W innych częściach miasta także dostępne są działki przeznaczone dla logistyki. Pełen katalog ofert inwestycyjnych zamieszczamy na stronie www.torun.direct.

