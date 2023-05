Na zboczu Szyndzielni, kilkadziesiąt metrów od Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, planowana jest budowa obiektów hotelowych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej wydał już pozwolenie na budowę hoteli.

Pod Szyndzielnią, przy ul. Armii Krajowej, deweloper chce postawić trzy hotele.

Inwestycja zyskała już pozwolenie na budowę.

Inwestorem jest biznesmen powiązany z branżą IT, którego nazwisko nie jest jeszcze znane.

Rejon Szyndzielni to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Bielsku-Białej. To obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo. Chętnie spacerują tu i wypoczywają mieszkańcy miasta i turyści.

Portal Wyborcza.pl, poinformował o wydanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zgodzie na budowę hoteli przy ul. Armii Krajowej, u podnóża Szyndzielni. Inwestycja hotelowa powstać ma na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (44 metry od jego granicy), ale poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. W odległości ok. 10 m w kierunku północnym od terenu planowanej budowy położony jest obszar Natura 2000 Beskid Śląski.

Na razie, dzięki portalowi Bieskidzka24.pl, wiadomo tylko, że inwestorem jest 74-letni biznesmen powiązany z branżą IT, do którego należy atrakcyjny grunt. Budowa realizowana ma być na dwóch działkach w końcowym odcinku al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. To działki o łącznej powierzchni ok. 92 arów już na wzniesieniu za pętlą autobusową MZK, do której dociera linia nr 8. Nazwiska inwestora urząd nie może podać. Jak powiedział pracownik Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej nie wiadomo też kiedy budowa hoteli ruszy.

Wiadomo jednak, że tajemniczy inwestor zaplanował budowę trzech obiektów z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną. Wysokość każdego z budynków to 13,19 m. W każdym obiekcie ma znaleźć się 25 apartamentów.Inwestycja to także 97 miejsc postojowych, w tym część w garażach podziemnych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl