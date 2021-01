Polski eksporter medycznej marihuany uruchomi zakład w Łodzi

CanPoland SA to firma z branży farmaceutycznej, wiodący, polski eksporter medycznej marihuany, który obecnie uruchamia w Łodzi własny zakład wytwarzający surowiec farmaceutyczny na bazie konopi innych niż włókniste. W związku z ambitną strategią rozwoju spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania. Najpierw formie w crowdfundingu inwestycyjnego, a później przez emisję akcji na New Connect GPW.

CanPoland SA to firma farmaceutyczna z polskim kapitałem dysponująca zezwoleniami na obrót produktami leczniczymi na bazie konopi indyjskich (czyli tzw. medyczną marihuaną) w Polsce oraz na jej sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Spółka zajmuje się również usługami przepakowania i hurtową sprzedażą leków, ale jej cel strategiczny to wytwarzanie we własnym zakładzie produkcyjnym medycznej marihuany, która od 2017 roku jest w Polsce legalna.

Firma zaprojektowała i kończy przygotowanie unikalnej w skali międzynarodowej, hybrydowej maszyny do wytwarzania medycznej marihuany, która jest w stanie produkować surowce farmaceutyczne zarówno w postaci kwiatów, jak i olejów. Ma podpisane 3 umowy dostaw surowca z UE, Kanady i Afryki. Linia produkcyjna będzie instalowana w marcu br.

– Obecnie jesteśmy w fazie testów. Projektowana była przez rok i do tej pory wartość naszych inwestycji w maszyny wyniosła około 3 mln zł. Te nakłady nam się zwracają, bo dzięki zastosowanym innowacjom w ramach jednego ciągu technologicznego będziemy w stanie produkować surowce nie tylko z kwiatów, ale także w formie olejów – powiedział Bartłomiej Wasilewski, prezes zarządu i współzałożyciel CanPoland SA.

Mniejszościowym akcjonariuszem CanPoland SA jest TT Pharma Sp. z o.o. należąca do Grupy Pelion, czyli mającej swoją siedzibę w Łodzi jednej z największych polskich firm w sektorze ochrony zdrowia. – Metaforycznie można powiedzieć, że zbudowaliśmy wysokiej jakości ‘pojazd wyścigowy’, który właśnie wprowadzamy na „tor rajdowy’ i gdzie do sukcesu pozostało już tylko zatankowanie i ruszenie do walki – powiedział Zbigniew Pisarski, założyciel CanPoland SA.

- Farmacja to fundament łódzkiej gospodarki. CanPoland ma olbrzymie szanse zdominować dopiero tworzący się rynek konopny. W Łodzi stworzono koncepcję linii produkcyjnej, w Łodzi opracowuje się produkt, jego skład, tutaj tworzy się założenia marketingowe. CanPoland to bardzo wartościowy podmiot - na takich miejscach pracy i na takich procesach buduje się atrakcyjne miasta. Dodatkowo cieszą mnie synergie biznesowe z dobrze znaną wszystkim łódzką firmą Pelion, która ceniona jest za swoją solidność i innowacyjność – podkreśla Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi.

CanPoland zatrudnia dzisiaj w Łodzi około 30 osób. W związku z rozwojem firmy w niedługim czasie planowane jest pozyskanie dodatkowych 70 pracowników. Główna siedziba, wytwórnia i hurtownia spółki znajdują się w Łodzi natomiast w Warszawie jest biuro handlowe.