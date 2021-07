Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna bije rekord

Od początku 2021 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia 24 nowym projektom inwestycyjnym, wartym ponad 769 mln zł. To o 11 projektów więcej niż w tym samym okresie 2020 r. Inwestycje dały możliwość stworzenia 148 miejsc pracy oraz utrzymania ponad 3,3 tys. stanowisk.

Pierwsze półrocze 2021 r. okazało się rekordowe dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zainteresowanie strefą rośnie, a inwestycji w województwie pomorskim i kujawsko – pomorskim przybywa.

Przyrost wydanych decyzji o wsparciu o ponad 50 proc. to dowód na to, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji spełnia swoje zadanie.

Aż 21 z 24 decyzji o wsparciu przyznano przedsiębiorstwom z polskim kapitałem. 71 proc. wszystkich projektów realizowanych jest przez przedsiębiorstwa z województwa kujawsko – pomorskiego.

– Patrząc na wyniki z ubiegłego roku widzimy, jak rośnie zainteresowanie wsparciem Polskiej Strefy Inwestycji. Szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły zauważać korzyści ze współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – w bieżącym roku stanowią one ponad 70 proc. wszystkich projektów – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przyrost wydanych decyzji o wsparciu o ponad 50 proc. to dowód na to, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji spełnia swoje zadanie. Wcześniej mniejsze firmy miały ograniczony dostęp do strefowych korzyści, które dedykowane były głównie dużym, najczęściej zagranicznym korporacjom.

Ponadto, aby uruchomić nowy projekt i korzystać z ulg, trzeba było działać na terenie strefy ekonomicznej, co wykluczało podmioty, które już były właścicielami gruntu i nie miały możliwości zmiany lokalizacji. Obecnie największe przywileje ma sektor MŚP, a ulgę podatkową można otrzymać bez względu na to, gdzie ulokowana jest nowa inwestycja.

– Warto podkreślić, że aż 21 z 24 decyzji o wsparciu przyznano przedsiębiorstwom z polskim kapitałem. 71 proc. wszystkich projektów realizowanych jest przez przedsiębiorstwa z województwa kujawsko – pomorskiego. Spodziewamy się zamknięcia 2021 r. rekordową ilością nowych inwestycji – dodaje prezes Sztandera.

Wsparcie niezależnie od wielkości firmy

