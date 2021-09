Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna świętuje jubileusz

Z okazji 15-lecia swojej działalności w województwie kujawsko – pomorskim PSSE zainicjowała otwarcie filii Centrum Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku. Filia powstanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Projekt realizowany będzie we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek.

– Chcemy stworzyć edukacyjne wsparcie dla przemysłu 4.0. W CPRP we Włocławku możliwe będzie zdobycie praktycznych umiejętności obsługi robotów przemysłowych i innych nowoczesnych technologii obecnych w wielu branżach – powiedział Maciej Kazienko, wiceprezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W centrum będą prowadzone szkolenia, kursy oraz zajęcia praktyczne z zakresu obsługi robotów przemysłowych dla potrzeb zmieniającej się gospodarki regionu. Jego oferta dedykowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym, studentów, nauczycieli oraz firm, które będą zainteresowane podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

– Na początku przyszłego roku planujemy zakup trzech robotów przemysłowych, które pozwolą na rozpoczęcie zajęć w CPRP we Włocławku. Chcemy zaprosić także inwestorów spółki do współpracy nad tym projektem, aby stworzone centrum nieustannie się rozwijało i dostosowywało ofertę do bieżących potrzeby lokalnych przedsiębiorców – dodał Maciej Kazienko.