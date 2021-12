Pomorska SSE idzie na rekord

Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 1,7 mld zł.

Inwestorzy zadeklarowali powstanie 501 nowych miejsc pracy.

Dla porównania rok 2020 spółka zakończyła wynikiem 48 wydanych decyzji, w stosunku do bieżącego roku, nastąpił wzrost w wysokości prawie 30%. Zdaniem Zarządu spółki, rekordowy poziom decyzji o wsparciu to efekt dotarcia do nowych przedsiębiorców i obalenie mitu, że pomoc publiczna udzielana jest jedynie dużym przedsiębiorcom. To właśnie małe i średnie firmy zainwestowały w bieżącym roku najwięcej.

- Osiągnęliśmy najlepszy wynik w blisko 25-letniej działalności spółki. To świadczy o sukcesie całej Polskiej Strefy Inwestycji. Dzięki wprowadzonym w 2018 roku zmianom nie tylko duże firmy mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, wręcz przeciwnie to właśnie małe i średnie firmy otrzymują największe wsparcie, co przyczyniło się do przełomu gospodarczego. W tym roku to właśnie lokalne mikro, małe i średnie firmy rozwijają się najprężniej – powiedział Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na początku grudnia decyzję o wparciu dla firmy z sektora MŚP otrzymała spółka ASAG z Żukowa, która dostarcza rozwiązania dla przemysłu budowlanego. Przedsiębiorstwo w ramach nowego projektu inwestycyjnego zakłada między innymi nabycie specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, a także realizację innowacyjnych produktów opartych na patentach i autorskich rozwiązaniach. Wartość inwestycyjna tego projektu przekroczy 7 mln zł.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w bieżącym roku wspierała także duże, międzynarodowe projekty. Wśród nich między innymi inwestycję firmy Northvolt. Szwedzka firma otworzy w Gdańsku nowoczesną fabrykę modułów bateryjnych. Koszt inwestycji przekroczy 200 mln dolarów, w ramach tego projektu powstanie 500 nowych miejsc pracy. 8 grudnia na terenie budowy wbito pierwszą łopatę pod tę inwestycję.

- Grudzień 2021 to dla nas okres bardzo intensywnej pracy. Z uwagi na koniec obecnej perspektywy unijnej i nową mapę pomocy regionalnej, a także zmiany w przepisach strefowych, wielu przedsiębiorców zamierza złożyć jeszcze wnioski o wydanie decyzji o wsparciu na dotychczasowych zasadach. Obecnie procedujemy kolejne decyzje, które pomogą przedsiębiorcom w dalszym rozwoju – dodał Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.