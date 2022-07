Pomorskie: Na sprzedaż duży teren inwestycyjny pod magazyny/produkcję przy S7

Tteren inwestycyjny pod magazyny/produkcję przy S7. Fot. mat. inwestora









Do portalu Propertystock.pl trafiła oferta sprzedaży działki inwestycyjnej o powierzchni ok. 68 963m2 usytuowanej przy pętli zjazdowej z krajowej S7. Cena jaką trzeba zapłacić to 34 412 537 zł.