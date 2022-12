W serwisie Propertystock.pl pojawił się na sprzedaż budynek usługowo mieszkalny, położony w Tczewie w woj. pomorskim. Cena to 7,9 mln zł.

Lokal użytkowy usytuowany jest w kamienicy z 1900 roku przebudowanej w 2001. Powierzchnia podzielona jest na kilka mniejszych pomieszczeń, które obecnie są wynajmowane. Na pierwszym piętrze i poddaszu zlokalizowanych jest 9 pomieszczeń mieszkalnych od 30 do 53m2 - jedno, dwu i trzy pokojowych, które również są wynajmowane.

Lokal usługowy posiada dużą witrynę przy ulicy gdzie jest duży ruch pieszy jak i samochodowy. Świetna lokalizacja obiektu zapewnia stałą klientelę i dobre zyski z najmu. Obecny podział lokali usługowych umożliwia najem od 10 do 12 najemców.

Wejście do obiektu znajduje się od ulicy głównej i od podwórza gdzie są miejsca parkingowe dla klientów, najemców oraz do rozładunku zaopatrzenia. Liczba miejsc parkingowych od 12 do 15 samochodów. Obecnie budynek posiada ogrzewanie olejowe oraz elektryczne jest możliwość podłączenia ogrzewania do sieci miejskiej (przyłącze znajduje się na działce).

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 900 000 zł

Powierzchnia: 1 320 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Pomorskie: Obiekt handlowo-usługowy w Tczewie szuka kupca

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl