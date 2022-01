Pomorskie: Ośrodek z własną linią brzegową na sprzedaż

Jezioro Mausz (miejscowość Kłodno) położone jest w powiecie kartuskim, w pobliżu Sulęczyna, w województwie pomorskim. To duże jezioro rynnowe o urozmaiconej linii brzegowej., powierzchni ok. 380ha i maksymalnej głębokości 45m. To miejsce, które spodoba się tym, którzy lubią ciszę, piękne widoki i kąpiel w czystej wodzie.

Na nieruchomość składają się:

- teren o powierzchni 2,3 ha ogrodzony, dający niezwykle duże możliwości rozwoju

- własne 2 pomosty

- linia brzegowa o długości ok. 300m

- 2 domy wolnostojące letniskowe przystosowane do wynajmu dla turystów: jeden letni o pow. ok. 450 m2 dwukondygnacyjny z łączną ilością miejsc noclegowych dla 30 osób, drugi parterowy całoroczny o pow. ok. 250 m2 z łączną ilością miejsc noclegowych dla 16 osób (może także pełnić funkcję domu mieszkalnego)

- w domach oprócz pokoi noclegowych także pełna infrastruktura kuchenna i łazienkowa, a także przestronne duże salony wypoczynkowe

- parking pod budynkami dla samochodów

- 2 place zabaw

Powierzchnia: 700 m2

Cena: 6 490 000 zł

