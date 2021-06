Port Gdynia ma za sobą kolejny etap w ramach swojej największej inwestycji

Port Gdynia, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 cze 2021 08:38

Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia stanowi kolejny z etapów i elementów największego zadania inwestycyjnego Przebudowa Akwenów Wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m. Prace na Ostrodze polegały na poszerzeniu Wejścia Pilotowego z istniejącej szerokości ok. 102 m, do szerokości min. 140 m i uzyskaniu głębokości technicznej -16 m.