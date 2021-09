Port Gdynia zakończył strategiczną inwestycję

Zakończenie budowy nowego Publicznego Terminalu Promowego na 99 urodziny Portu Gdynia.

Inwestycja stwarza możliwości obsługi znacznie większych promów pasażerskich, podwyższa zdolności przeładunkowe Portu w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych przyczyniając się do utrzymania przez Port Gdynia posiadanych przewag rynkowych.

Generalnym Wykonawcą Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia jest Korporacja Budowlana DORACO.

- Budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą od blisko 50 lat, inwestycją realizowaną w gdyńskim porcie. Przyczyni się do przyjmowania większej liczby promów oraz ułatwi manewrowanie promów o długości 240 metrów. Skróci się czas związany z zawinięciem statku do portu, czas liczony od rozpoczęcia cumowania do wyjścia jednostki z portu nie przekroczy 120 minut. Co więcej w znaczący sposób podniesie konkurencyjność Portu Gdynia, zwiększy dostępność transportową od strony morza, co przełoży się na trwały rozwój portu - mówi Jacek Sadaj, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Zakończyliśmy jeden z bardziej spektakularnych projektów realizowanych przez DORACO w ostatnich latach. Realizacja publicznego terminalu promowego obejmowała szeroki zakres działań niemal we wszystkich branżach budownictwa (budowlana, hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, drogowa, mostowa), a także branży mechanicznej. W tej ostatniej na uwagę zasługują nietypowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie urządzeń łącznika ruchomego i systemu ramp ruchomych, dzięki którym jakość i tempo rozładunków w publicznym terminalu promowym w Porcie Gdynia ulegnie zdecydowanej poprawie. Realizacja inwestycji przebiegała na bardzo rozległym (ponad 6 ha) obszarze, co wymagało od DORACO sprawnej koordynacji działań ponad 200 specjalistów ze wszystkich powyższych branż. Dziś możemy zaprezentować Państwu efekt tych prac. Dumą napawa fakt, iż po raz kolejny DORACO mogło mieć udział w projekcie, przekładającym się na rozwój polskiej gospodarki. – mówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, generalnego wykonawcy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia.