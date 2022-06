Powierzchnie na wynajem w biurowcu Skyliner na warszawskiej Woli

07 cze 2022

Skyliner to wieżowiec, który na 43 kondygnacjach dostarcza prawie 39 tys. mkw nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A do wynajęcia w dzielnicy Wola w Warszawie przy ulicy Prostej 67. Koszty najmu biura o powierzchni 350 mkw. to 7 000 EUR - czytamy na PropertyStock.