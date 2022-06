Powierzchnie na wynajem w biurowcu Warsaw Financial Center

fot. mat. inwestora









Autor:

Dodano: 15 cze 2022 11:22

Warsaw Financial Center to 32-kondygnacyjny wieżowiec, oferujący nowoczesne biura do wynajęcia. Koszty najmu biura o powierzchni 165 mkw. to 3 564 EUR - czytamy na PropertyStock.