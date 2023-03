W poniedziałek rozpoczęły się Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. W imprezie bierze udział ok. 25 tys. uczestników z ok. 80 państw całego świata i ok. 2,5 tys. wystawców.

Jak podaje portal poznan.wyborcza.pl - Poznań uczestniczy w tych targach od lat. "Na co dzień konkurujemy z wieloma miastami o nowe inwestycje i nowych inwestorów. Rezygnacja z udziału w kluczowych wydarzeniach, takich jak MIPIM, byłaby sygnałem dla potencjalnych inwestorów, że w Poznaniu nie za dobrze się dzieje i sytuacja Miasta nie jest stabilna" - uzasadnia Katia Lożina, dyrektorka miejskiego Biura Obsługi Inwestorów UMP. Miasto przedstawiło 16 propozycji. Są to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w lokalizacjach śródmiejskich, również w pobliżu lotniska i dworca PKP, ale też dalej od centrum. Pod usługi przeznaczone jest np. 1,4 ha przy rondzie Rataje oraz u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej. Z kolei inwestycje o charakterze przemysłowo-usługowym mogą być realizowane na nieruchomości w rejonie ulic Obodrzyckiej, Sarbinowskiej i Garaszewo, która jest też częściowo przeznaczona pod parkingi niepubliczne, a łącznie ma ponad dziewięć hektarów. Zaś podobnej wielkości działka przy ul. Chojnickiej jest propozycją dla sektora turystyki, rekreacji i sportu (od miasta można ją tylko wydzierżawić). "W ofercie miasta są też trzy nieruchomości na Śródce, placu Wielkopolskim i rynku Wildeckim, na których w przyszłości mogą powstać podziemne parkingi samochodowe kubaturowe" - wyjaśnia Lożina. I zaznacza, że obecnie są tam targowiska lub boiska sportowe. Czytaj więcej Spadek pustostanów, przewaga nowych umów – tak Poznań zakończył 2022 r. W ofercie targowej nie ma natomiast działek przy ul. 27 Grudnia, które miasto próbowało sprzedać już pięć razy. - czytamy na portalu poznan.wyborcza.pl Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

