Po krótkiej przerwie tarcza Faustyna znów drąży jeden z tuneli średnicowych pod Łodzią.

Przestój nie był spowodowany warunkami technicznymi, ale problemami z płynnością finansową głównego wykonawcy.

W tej sprawie obradował Łódzki Zespół Parlamentarny. Podczas posiedzenia przedstawiciele wykonawcy zapewnili, że te kłopoty mają już za sobą i podali nowy, realny termin ukończenia prac.

Nie jest to, jak do tej pory zakładano, przyszły rok, ale koniec 2024 r.

Podczas posiedzenia Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego przedstawiciele wykonawcy zapewnili, że sytuacja finansowa konsorcjum odpowiedzialnego za budowę tunelu już się poprawiła. Dowodem na to jest wznowienie prac. Teraz mniejsza tarcza Faustyna drąży jeden z małych tuneli od strony ul. Odolanowskiej w stronę dworca Łódź Żabieniec. Duża tarcza, czyli Katarzyna, ma wznowić prace w październiku.

Będą rozbiórki

Ponowny rozruch większej tarczy oznacza, że budowa tunelu kolejowego pod Łodzią wchodzi w kluczową fazę. Prace będą prowadzone po raz pierwszy pod ścisłą miejską zabudową, czyli pod kamienicami na Starym Polesiu, a później w Śródmieściu. Katarzyna będzie drążyła tunel od przystanku przy Manufakturze, w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Kamienice na tym terenie nie są puste, dlatego łodzianie, którzy tam mieszkają, na czas drążenia będą musieli zostać przeniesieni w inne miejsca. Dodatkowo część budynków trzeba będzie wzmocnić i zabezpieczyć. Jednak stan niektórych z kamienic jest na tyle zły, że trzeba będzie je rozebrać. Takich kamienic jest aż 25. W większości to prywatne budynki.

Czy to koniec opóźnień tunelu średnicowego?

Wygląda na to, że inwestycja prowadzona przez PKP największe kłopoty już za sobą. Czy to jednak oznacza, że kolejnych nie będzie? Tego nie można być pewnym — uważają łódzcy parlamentarzyści i chcą spotykać się cyklicznie, żeby kontrolować postęp prac. Tym bardziej że nawet przesunięty termin końca budowy jest bardzo ambitny. Żeby pociągi rzeczywiście zaczęły kursować tunelami za 2 lata, wszystkie prace muszą być ukończone do września 2024 r

