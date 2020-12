Prezes Dekady: Lokalizacje alternatywne wyzwaniem, ale i szansą dla deweloperów handlowych

W porównaniu z gruntami pod zabudowę mieszkaniową podaż działek inwestycyjnych dla sektora komercyjnego jest znacznie niższa. Warunki rynkowe są kształtowane także przez ograniczenia związane z bankiem ziemi należącym do spółek Skarbu Państwa czy gmin.

- Rosnący popyt przy ograniczonym dostępie do powierzchni w oczywisty sposób przekłada się na wzrost cen gruntów, który w wielu przypadkach opóźnia lub uniemożliwia realizację planów inwestycyjnych. Dla części przedsiębiorców barierę finansową stanowi także zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Jest to istotne o tyle, o ile wciąż wiele transakcji na rynku gruntów wymaga posiłkowania się kredytem - mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada. - Problem dostępności działek inwestycyjnych wynika również z barier proceduralnych. Atrakcyjne tereny pozostają niezagospodarowane z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej i braku decyzji planistycznych, a co za tym idzie również braku odpowiedniej infrastruktury technicznej w obrębie działki. Wciąż jednak wiele regionów posiada tereny, które przy odpowiednim zagospodarowaniu przestrzennym, charakteryzują się ogromnym potencjałem inwestycyjnym.

Jak przyznaje szef Dekady, od dłuższego czasu rynek jest nasycony, dlatego w każdym jego segmencie coraz trudniej pozyskać nowe grunty pod zabudowę. Utrzymuje się deficyt terenów inwestycyjnych, które nie są obciążone wadami prawnymi i technicznymi, a także problem kosztów. - Mimo to atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości nie słabnie. Na rynku gruntów pod zabudowę komercyjną rośnie konkurencja zagranicznych funduszy, zwłaszcza zauważalne jest zainteresowanie inwestorów z Dalekiego Wschodu, a nawet z południowej Afryki. Z drugiej strony inwestorzy nadal rywalizują o działki z deweloperami z sektora mieszkaniowego - mówi Aleksander Walczak. - Dużym wyzwaniem, ale zarazem szansą na rozwój regionalny, jest konieczność poszukiwania lokalizacji alternatywnych. W przeciwieństwie do dużych ośrodków, mniejsze miejscowości wciąż są perspektywiczne i wyróżniają się w zakresie nowych projektów, a także rozbudowy istniejących inwestycji poprzez nabywanie kolejnych gruntów.

Aleksander Walczak zaznacza, że inwestorzy coraz częściej wykazują także gotowość do niestandardowych rozwiązań, takich jak zmiana funkcji nabywanej działki, rewitalizacja czy wyburzanie istniejących obiektów i realizacja w ich miejsce nowych inwestycji, a także formuła mixed-use.

