Prezes firmy Budimex na EEC: Wojna w Ukrainie zaburzyła tempo prac firm budowlanych

Artur Popko, prezes zarządu, Budimex podczas EEC 2022









Dodano: 25 kwi 2022 15:43

Wyzwaniem dla firm budowlanych jest brak rąk do pracy, głównie jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy. - 90 proc. kierowców to pracownicy z Ukrainy. Widzimy duży odpływ osób, które wróciły lub wracają, by walczyć za swój kraj - mówił podczas EEC 2022 Artur Popko, prezes zarządu, Budimex.