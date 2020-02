Prezes KSSE: W 2020 stawiamy na innowacyjny przemysł i motoryzację

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (KSSE) od lat stawiamy na zaawansowane technologicznie fabryki i zakłady. Jesteśmy z tego dumni i silni siłą naszych inwestorów, którzy przyczyniają się do rozwoju nie tylko regionu, ale i polskiej gospodarki. Potwierdza to nasz kolejny rekordowy w 2019 r., czyli tytuł najlepszej strefy w Polsce i w Europie, nr 2 na świecie, 53 nowe inwestycje o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł, 1500 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia kolejnych 4700. W 2019 r. prestiżowy FDI Business Financial Times uznał KSSE za nr 1 w Europie i nr 2, po Dubaju, na świecie m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu 4.0. To pokazuje, że nasza strefa, na której terenie działa już ponad 400 firm dających pracę 80 tys. mieszkańców, to dobre miejsce na biznes i prawdziwa „kopalnia" innowacji.

Jesteśmy „motorem przemysłu motoryzacyjnego", co potwierdzają nasi inwestorzy, a wśród nich zarówno duże, znane marki jak Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, TRW, czy Magna Car, jak i mniejsze przedsiębiorstwa i firmy rodzinne, np. Szcześniak Pojazdy Specjalne (samochody dla wojska i straży), czy Dominator (wydechy do motocykli). Automotive jest branżą szczególnie reprezentowaną w KSSE. To ponad 60% wszystkich inwestycji. Wraz z rozwojem branży w kierunku samochodów elektrycznych, transportu przyszłości, autonomicznych pojazdów, etc. rośnie zapotrzebowanie na producentów komponentów dla motoryzacji. Tu odpowiedzią jest nasz flagowy klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SAAM), zrzeszający dziś już ok. 130 członków, w tym ponad 90 producentów części i komponentów dla sektora. W KSSE produkowane są pojazdy, także specjalne dla straży i wojska oraz części dla motoryzacji, jak np. siedzenia samochodowe (Lear), otwierane dachy do luksusowych marek (Magna Car Top Systems), nadwozia i podwozia (Magna Form Pol), szyby do okien samochodowych (Saint Gobain), designerskie wnętrza aut i wiele innych podzespołów (Carlex Design), w tym m.in. części dla elektromobilności i baterie (BMZ) i wiele innych.

