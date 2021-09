Prezes PAIH: Nowoczesne inwestycje wymagają większych terenów i dobrych specjalistów

Polska jest dość atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Co zrobić, by tych inwestycji było jeszcze więcej? Co najbardziej przeszkadza inwestorom zagranicznym w Polsce?

- Polska, zgodnie z danymi fDi Markets, znalazła się na trzecim miejscu w świecie w absorpcji zagranicznych inwestycji. Wyprzedzają nas tylko Amerykanie i Hiszpanie. Nasze działania powinny przede wszystkim zmierzać w kierunku utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej. Bo jako Polska mamy już swoją markę i jeśli poszukujemy inwestora, to najbardziej zależy nam na firmach, które rozwijają wysokie technologie. W tym momencie nie chodzi już wyłącznie o tworzenie nowych miejsc pracy - chodzi bowiem o tworzenie miejsc wysokojakościowych oraz o transfer wiedzy i technologii.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pomaga w tym choćby program "Poland. Business Harbour", który ułatwia przedsiębiorcom zza wschodniej granicy start w Polsce. Pierwotnie był on nakierowany na białoruskich pracowników sektora IT. W lipcu tego roku Program został rozszerzony o kolejne kraje: Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Zgłaszają się do nas zarówno firmy, jak i indywidualni specjaliści IT. Mogą się oni przeprowadzać do Polski wraz z rodzinami. Do tej pory z tej formy skorzystało już ponad tysiąc osób.

Czy tego rodzaju działania pozwolą nam zmienić obraz kraju łatwych inwestycji w podstawową produkcję na miejsce, gdzie najbardziej cenione są inwestycje w wysokie technologie, w towary i usługi bardziej zaawansowane technologicznie?

- To już się zmieniło. W Polsce powstają centra badań i rozwoju globalnych korporacji. By jednak dalej ściągać tego rodzaju firmy musimy mieć maksymalnie dużo specjalistów. Także z zagranicy. A efekty? Jesteśmy największym w Europie producentem baterii do samochodów elektrycznych. Jesteśmy też największym w Europie eksporterem autobusów elektrycznych.

Te nowoczesne inwestycje wymagają jednak powiększania terenów, gdzie można lokować działalność. To muszą być miejsca dobrze uzbrojone, z dobrym dojazdem, z podejściami energetycznymi i nie mniejsze niż 100 hektarów na jednej działce. Gruntów o takich parametrach nie mamy za wiele. Trzeba je więc przygotowywać. Ponadto, niezbędna jest transformacja energetyczna. Bo dzisiaj wiele korporacji stawia wynik ekonomiczny prawie na równi z celami klimatycznymi, więc można stwierdzić, iż ich działalność jest w pełni ekologiczna. Niezbędna także i z tego względu jest transformacja energetyczna całego naszego systemu zasilania.