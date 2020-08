Producent akcesoriów do mebli urządzi się w Krakowskim Parku Technologicznym

SAZ to rodzinne przedsiębiorstwo powstało w 1989 roku. Dynamiczny rozwój w kolejnych latach doprowadził do biznesowego sukcesu. Dziś SAZ jest wiodącym producentem akcesoriów meblowych. Produkuje m.in.: akcesoria do kuchni, akcesoria do mebli pokojowych, uchwyty do szaf, systemy przesuwne, zawiasy, czy nogi do mebli.



Własny park maszynowy, nieustannie unowocześniany, pozwala na samodzielną realizację produkcji na najwyższym możliwym poziomie. W chwili obecnej, spółka SAZ prowadzi produkcję w dwóch oddziałach – zakładzie produkcyjnym w Rzeszotarach i Sieprawiu w województwie małopolskim.



Celem planowanej inwestycji w ramach decyzji o wsparciu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego przez rozbudowę działu technologii, produkcję nowych wyrobów, czy poprawę warunków pracy. Planowana inwestycja ma powstać w miejscowości Gdów, a jej koszt całkowity ma wynieść ponad 38 mln. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 16 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2024 r.



- Warto zwrócić uwagę na to, że w rankingu światowym eksporterów mebli, Polska jest w czołówce, to daje wielki potencjał rozwojowy takim firmom, jak SAZ. Cieszymy się, że Krakowski Park Technologiczny może przyczynić się do rozwoju tego przedsiębiorstwa - komentuje nową decyzję dyrektor działu prawnego Mariola Kocon.

