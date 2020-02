Property Forum Katowice 2020: Jak kreować miejsce, w którym po prostu dobrze się żyje

Efektywny układ komunikacyjny, zrównoważona mobilność, ochrona środowiska, spójny system przyrodniczy, atrakcyjna przestrzeń publiczna oraz szeroko pojęta rewitalizacja, rozumiana nie tylko jako zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, ale i aktywizacja społeczno-gospodarcza. Dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - jako złożonego i wysoce zurbanizowanego organizmu - to największe wyzwania związane z kreowaniem atrakcyjnego miejsca, gdzie po prostu dobrze się żyje – mów Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

O rynku nieruchomości komercyjnych i potencjale inwestycyjnym Górnego Śląska będziemy rozmawiać podczas Property Forum Katowice i 4 Design Days 2020 w Katowicach. Zapraszamy już jutro!

PropertyNews.pl: Czego oczekuje GZM od władz? Jakich decyzji zabrakło, co potrzebne jest do szeroko pojętego rozwoju i na jakim etapie jest studium metropolitarne?

Kazimierz Karolczak: Układ komunikacyjny, zrównoważona mobilność, ochrona środowiska, spójny system przyrodniczy, Dbałość o przestrzeń, która nas otacza, jest kluczowa, a racjonalne gospodarowanie nią – niezwykle potrzebne. Przestrzeń jest bowiem zasobem nieodnawialnym: popełnione błędy nie są łatwe do naprawienia, a nierzadko są również błędami, które trwale niestety wpisują się w otaczający nas krajobraz. Sposób zagospodarowania terenu istotnie wpływa też na – dziś tak aktualne - kwestie klimatyczne. Zwłaszcza w kontekście wzmacniania tzw. małej retencji, czyli bardziej efektywnego gromadzenie zasobów wodnych. Musimy dbać o tereny zieleni, nie zabetonować wszystkiego, co się da oraz rozwijać systemy rowerowe i inne ekologiczne środki transportu.

Dlatego tak ważnym dla nas jest opracowanie metropolitalnego dokumentu planistycznego, który służyć będzie kreowaniu wspólnej polityki przestrzennej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne są kwestie poprawy ładu przestrzennego, hamowania lub stymulowania zjawiska rozlewania się miast.

Dziś obowiązujące przepisy prawa mówią o sporządzeniu studium metropolitalnego. Rozpoczęliśmy już pewne przygotowania w tym zakresie. Obecnie trwają jednak intensywne prace legislacyjne nad zmianami ustawowymi w kierunku zintegrowania planowania przestrzennego ze strategicznym. W praktyce oznaczać to będzie, iż studium ma być włączone do dokumentu strategii rozwoju. Nie zmienia to faktu, iż kwestie przestrzenno-funkcjonalne nadal pozostają jednym z priorytetowych obszarów działania GZM, tylko w nieco zmodyfikowanej formie. Jak tylko nowelizacja przepisów zostanie uchwalona, ponownie zintensyfikujemy nasze prace.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!